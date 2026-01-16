  3. Merkliste
Grönland, die größte Insel der Welt, zählt rund 57.000 Einwohner und ist eine autonome Region des Königreichs Dänemark. Eine vollständige Unabhängigkeit wurde bislang nicht angestrebt, da Grönland wirtschaftlich stark von Dänemark abhängig ist. Während Grönland seit über 600 Jahren mit dem skandinavischen Königreich verbunden ist, zählt es geografisch zu Nordamerika, weshalb Grönlands Hauptstadt Nuuk näher an New York liegt als an Kopenhagen. Angesichts seiner Rohstoffe wie Seltene Erden, Gold sowie vermutlich Erdöl und Gas und auch im Hinblick auf Schifffahrt und Militär ist Grönland von hoher strategischer Bedeutung. Der Klimawandel und die mit diesem einhergehende Eisschmelze könnte die Bodenschätze zudem womöglich leichter zugänglich machen. US-Präsident Donald Trump versucht angesichts der steigenden geostrategischen Bedeutung die Kontrolle über das Land zu erlangen und äußerte zuletzt Kauf-Ambitionen und Übernahme-Drohungen, gegen die sich Grönland und Dänemark wehren. Auch Deutschland reagierte auf die Pläne der USA und schickte 13 Soldaten der Bundeswehr in die Arktis.

Aktuelles zu Grönland

Trump will Grönland haben

Trumps verstörende Töne

Trumps verstörende Töne

Drohungen der US-Regierung
Grönland: Was ein Angriff für die Nato bedeuten würde
Umstrittener US-Anspruch auf Arktisinsel
Grönland: USA schließen Militäreinsatz nicht aus
Eis schmilzt immer schneller
Klimawandel: Warum Grönland so wichtig ist
Kampf um Grönlands Rohstoffe

Grönlands ungewisse Zukunft

Widerstand aus der Bevölkerung

Bundeswehr fliegt nach Grönland

Dänemarks Interesse an Grönland

Küste Grönlands

Dänemark setzt auf Arktis-Aufrüstung

"Fesseln des Kolonialismus"
Grönland will sich von Dänemark lösen
Dänemark

Leben auf Grönland

Inuit mit Smartphone in Eislandschaft

Zwischen Technologie und Schlittenhund

Verlorene US-Atombomben über Spanien und Grönland

"Das Geheimnis der verlorenen Atombomben: Nukleare Zwischenfälle der 60er-Jahre": Schwarz-Weiß-Foto: Mehrere Soldaten stehen vor einer Wasserstoffbombe.

Nukleare Zwischenfälle der 60er-Jahre

Grönlands bedrohte Natur

Grönlands Geschichte

Dänemarks Flaggenbotschaften

Flaggen von Dänemark und Grönland

Was man in Dänemark flaggen darf