Grönland
Grönland, die größte Insel der Welt, zählt rund 57.000 Einwohner und ist eine autonome Region des Königreichs Dänemark. Eine vollständige Unabhängigkeit wurde bislang nicht angestrebt, da Grönland wirtschaftlich stark von Dänemark abhängig ist. Während Grönland seit über 600 Jahren mit dem skandinavischen Königreich verbunden ist, zählt es geografisch zu Nordamerika, weshalb Grönlands Hauptstadt Nuuk näher an New York liegt als an Kopenhagen. Angesichts seiner Rohstoffe wie Seltene Erden, Gold sowie vermutlich Erdöl und Gas und auch im Hinblick auf Schifffahrt und Militär ist Grönland von hoher strategischer Bedeutung. Der Klimawandel und die mit diesem einhergehende Eisschmelze könnte die Bodenschätze zudem womöglich leichter zugänglich machen. US-Präsident Donald Trump versucht angesichts der steigenden geostrategischen Bedeutung die Kontrolle über das Land zu erlangen und äußerte zuletzt Kauf-Ambitionen und Übernahme-Drohungen, gegen die sich Grönland und Dänemark wehren. Auch Deutschland reagierte auf die Pläne der USA und schickte 13 Soldaten der Bundeswehr in die Arktis.
Aktuelles zu Grönland
Trump will Grönland haben
Grönlands ungewisse Zukunft
Widerstand aus der Bevölkerung
Bundeswehr fliegt nach Grönland
Dänemarks Interesse an Grönland
Leben auf Grönland
Grönlands bedrohte Natur
Grönlands Geschichte
