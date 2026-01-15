Nach Grönland-Teffen: Wird Trump Dänemarks rote Linien einhalten?

Nach Treffen von USA und Dänemark:Widerstand und viele offene Fragen nach dem Grönland-Gipfel
von Beatrice Steineke, Washington, D.C.
Im Konflikt um US-Besitzansprüche auf Grönland stellen sich Nato-Verbündete an Dänemarks Seite. Neben Deutschland zeigt sich auch Frankreich solidarisch. Der Streit schwelt weiter.
Wer nach einem intensiven Gespräch vor die Presse tritt und von "grundlegenden Meinungsverschiedenheiten" spricht, dem ist klar, der Weg ist noch weit. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen verkündete keine Einigung mit der US-Regierung. Es werde eine gemeinsame Arbeitsgruppe geben. Die rote Linie sei erreicht, wenn es um die Einnahme von Grönland gehe.
Seit Monaten wiederholt US-Präsident Donald Trump seine Ansprüche auf Grönland: Aus Gründen der nationalen Sicherheit sollte die geostrategisch wichtige Insel von den Vereinigten Staaten kontrolliert werden - ohne Kompromisse. Gegenüber der Presse sagte Trump am Mittwoch:
So bleiben nach dem Spitzentreffen von Vize-Präsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, Rasmussen und dessen grönländischer Amtskollegin Vivian Motzfeldt die gegenseitigen Forderungen bestehen.
Trumps Drohgebärde reichen von "Wenn wir es nicht auf die einfache Art machen, machen wir es auf die harte Art" bis hin zu "der Einsatz von Militär" sei "immer eine Option". Ist ein militärisches Eingreifen der USA wirklich zu erwarten?
Expertin: USA könnte bereits jetzt Militär in Grönland verstärken
US-Präsident Trump spricht im Zusammenhang mit Grönland immer wieder von einer Bedrohung durch China und Russland, die ihre Präsenz - vor allem militärisch - dort ausbauen würden. Dem widersprechen internationale Experten, der dänische Geheimdienst und auch Dänemarks Außenminister Rasmussen in Washington.
Die Kontrolle Grönlands sei zudem entscheidend für den Aufbau des US-Raketenabwehrschirms "Golden Dome", postete Trump auf Truth Social.
Doch gerade in den letzten Jahrzehnten hätten die USA Stützpunkte in Grönland abgebaut und ihre Position dort "geschwächt", analysiert Rebecca Pincus vom Foreign Policy Research Institute. Eine Umkehr dieser Politik ist bereits jetzt möglich.
Der US-Stützpunkt "Pituffik" im Nordwesten der Insel könne Interkontinentalraketen überwachen, die aus Europa und Eurasien über die Arktis fliegen. "In dieser Hinsicht ist er seit Jahrzehnten, seit dem Kalten Krieg, von Bedeutung", so Pincus.
Was die Rohstoffvorkommen angehe, sei die Erschließung sehr teuer. Bis etwa eine Mine eröffnet werden könnte, würde es wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre dauern. Die Expertin für Sicherheitspolitik in der Arktis analysiert, für Investitionen von US-Bergbauunternehmen sei die Situation in Grönland gerade noch "sehr unsicher".
Überparteilicher Widerstand im Parlament
Auch im Parlament gibt es Widerstand gegen Trumps Pläne für Grönland. In beiden Kammern des Kongress wurden Gesetzesentwürfe vorgelegt, um eine Annexion oder eine Übernahme der Kontrolle in jeglicher Form zu stoppen.
Die republikanische Senatorin, Lisa Murkowski, aus Alaska ist bereits seit langem eine laute Kritikerin des US-Präsidenten. Grönland müsse als Verbündeter und nicht als Vermögenswert gesehen werden, postete Murkowski.
X Post von Senatorin Lisa Murkowski
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Demnächst wird die republikanische Senatorin gemeinsam mit demokratischen US-Politikern nach Kopenhagen reisen - für Gespräche mit Vertretern von Dänemark und Grönland.
Diese Mission der Parlamentarier dürfte von einer Mehrheit der US-Bevölkerung begrüßt werden. Nach einer aktuellen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos sind nur 17 Prozent der Befragten für eine Übernahme des dänischen Territoriums - unter Republikanern sind es 40 Prozent.
Nato-Mitgliedsstaaten entsenden Militärpersonal
Mal abgesehen von den immensen Kosten und juristischen Hürden eines Erwerbs Grönlands stoßen Trumps Pläne innenpolitisch wie außenpolitisch auf Widerstand.
Doch das wird der US-Präsident bereits jetzt als Erfolg verbuchen wird, mehrere Nato-Mitgliedsstaaten entsenden Militär auf die Insel - auch Deutschland. Ab Donnerstag werden 13 Bundeswehrangehörige in der grönländische Hauptstadt Nuuk sein.
Er hat also genügend Druck aufgebaut und die Nato zum Handeln bewegt. Trump wird weiterhin die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre ausbauen wollen. Offen ist, wie lange er der Arbeitsgruppe Zeit gibt, bevor er Tatsachen schafft.
Beatrice Steineke ist Korrespondentin im ZDF-Studio Washington, D.C.
Mehr zur Situation in der Arktis
USA und Dänemark weiter uneinig:Bundeswehr entsendet Erkundungsteam nach Grönlandmit Video2:32
Russlands Ambitionen in der Arktis:Warum Trumps Grönland-Pläne für Putin ein Problem sindvon Sebastian Ehmmit Video2:31
US-Ansprüche auf Arktis-Insel:Grönland-Debatte: USA und Dänemark reden direkt miteinandermit Video3:43
- Interview
Sicherheitsexperte:Mölling: Trump nutzt Angst als Verhandlungstaktikmit Video3:43
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Grönland zwischen Macht und Selbstbestimmungvon Henner HebestreitVideo5:02
- Faktencheck
"Überall chinesische Kriegsschiffe":Grönland: Sind Trumps Sicherheitswarnungen nur vorgeschoben?von Oliver Kleinmit Video7:22
- Interview
US-Präsident gegen die Weltordnung:Ex-Nato-Strategin: Trumps Grönland-Pläne sind Landraubmit Video4:46