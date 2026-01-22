Mirko Drotschmann zum Treffen in Davos : Warum Trump beim Weltwirtschaftsforum im Fokus steht

22.01.2026 | 13:23 |

Ukraine-Krieg, China und Folgen für globale Preise: Mirko Drotschmann ordnet das Wirtschaftstreffen in Davos ein und zeigt, warum ausgerechnet Donald Trump dort im Fokus steht.