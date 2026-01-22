Klingbeil zu Trumps Kehrtwende im Grönland-Streit: "Abwarten"

Grönland-Streit:Klingbeil zu Trumps Kehrtwende: "Schwarz auf weiß abwarten"
Trump lenkt im Streit um Grönland ein - in Europa wächst die Hoffnung auf Entspannung. Vizekanzler Lars Klingbeil ordnet die Kehrtwende ein und warnt vor vorschnellen Schlüssen.
Nach Tagen der Eskalation und scharfer Drohungen gegen Dänemark und Grönland deutet sich im Streit mit den USA eine Entspannung an. US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte eine Kehrtwende gemacht. In Europa wächst die Hoffnung, dass die Krise damit beigelegt ist.
Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) warnte im ZDF heute journal vor vorschneller Erleichterung.
Klingbeil plädiert für Vorsicht
Nach dem "Hin und Her der letzten Tage" müsse man "wirklich erstmal abwarten", sagte Klingbeil. Er habe die Äußerungen Trumps verfolgt, entscheidend seien aber die konkreten Vereinbarungen.
Druck aus Europa und Nervosität in den USA
Trumps Einlenken führt Klingbeil auf eine Mischung aus internationalem Druck und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit in den USA zurück. In Davos habe er Gespräche mit Investoren geführt, "die eine wachsende Unsicherheit sehen, was die Investitionen in den USA und die Finanzstabilität in den USA angeht".
Zugleich habe es auch in den USA selbst deutliche Kritik an Trumps Kurs gegeben. Außerdem habe die klare Haltung Europas Wirkung gezeigt. "Und ich denke, das hat auch etwas bei Donald Trump verändert", so Klingbeil. Es sei richtig gewesen, dass Europa deutlich gemacht habe, an der Seite Grönlands und Dänemarks zu stehen und staatliche Souveränität zu verteidigen.
Klingbeil: Europa muss Konsequenzen ziehen
Trotz der Entspannung im Grönland-Streit warnt Klingbeil eindringlich davor, sich in Europa nun zurückzulehnen. Die vergangenen Tage hätten gezeigt, welche Folgen ein Durchziehen Trumps hätte haben können.
Europa soll "sicherer Hafen" werden
Die Lehre aus dieser Situation sei, dass Europa "endlich vorankommen müsse". Klingbeil berkräftigte, Europa müsse wettbewerbsfähiger, verteidigungsfähiger und handlungsfähiger werden. Der Binnenmarkt müsse gestärkt und der Kapitalmarkt vorangebracht werden, um Investoren ein klares Signal zu senden. Europa solle sich als "sicherer Hafen" positionieren.
Die Krise habe gezeigt, wie verletzlich Europa sei - und wie dringend Reformen seien. Entscheidend sei nun, die richtigen Lehren aus den Ereignissen zu ziehen.
Das Interview führte Marietta Slomka, zusammengefasst hat es Fränzi Meyer.
Mehr zum Grönland-Streit
- Liveblog
Weltwirtschaftsforum:Nach Trumps Grönland-Wende: Merz hält Rede in Davos
Nach Rede in Davos:Trump: Erste Schritte zu Grönland-Deal erzielt - keine Zöllemit Video3:01
- Kommentar
Bundeskanzler und US-Präsident in Davos:Der Wahnsinn hat Methode - und Widerstand lohntvon Diana Zimmermannmit Video3:25
Weltwirtschaftsforum 2026:Trumps Rede in DavosVideo71:54