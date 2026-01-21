Weltwirtschaftsforum: Trump fordert Grönland-Verhandlungen

Er habe nicht vor, sich Grönland mit Gewalt einzuverleiben, sagt Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Stattdessen solle Dänemark in Verhandlungen treten.

Nach der Ankündigung von Trump Grönland übernehmen zu wollen und der Androhung neuer Zölle, wird seine Rede in Davos mit Spannung erwartet. ZDFheute live überträgt die Rede und ordnet sie ein. 21.01.2026

Sie wurde mit Spannung erwartet: Die Rede von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Wie würde sich der US-Präsident zu Handelskonflikten, seinen Forderungen in Bezug auf Grönland und den kürzlich von ihm angekündigten Zusatzzöllen gegen acht europäische Länder äußern?

Trump lobt Erfolge seiner bisherigen Amtszeit

Zunächst ging es jedoch in erster Linie um eins, als Trump ans Rednerpult trat. Er begann die Rede mit einer Aufzählung seiner vermeintlichen Erfolge in den ersten zwölf Monaten seiner Amtszeit: Der Wirtschaft gehe es blendend, den Menschen in den USA ebenfalls, die Grenzen seien sicher.

"Wir waren vor einem Jahr ein totes Land, jetzt sind wir das angesagteste Land der Welt", lobte Trump sein eigenes Werk.

Anders sehe es in Europa aus, das unter anderem durch Migration und den Fokus auf erneuerbare Energien zerstört worden sei und sich "nicht in die richtige Richtung" bewege. Welche europäischen Länder Trump konkret meinte, sagte er nicht. Gleichwohl sei ihm ein starkes Europa wichtig.

Trump: Nur die USA können Grönland beschützen

Zu den US-Ansprüchen auf Grönland wiederholte er seine Begründung, dass kein anderes Nato-Land in der Lage sei, die Arktisinsel zu beschützen. Nur die USA seien dazu fähig, so Trump. "Wir sind eine Großmacht. (...) Ich glaube, sie haben das vor zwei Wochen in Venezuela herausgefunden", so der Präsident mit Blick auf den Sturz von Nicolás Maduro.

Die USA beabsichtigten allerdings nicht, militärische Gewalt gegen Grönland einzusetzen. Stattdessen sollte es "sofortige Verhandlungen" zur Übernahme Grönlands durch die USA geben.

Seinem Appell an die Nato, Washington die Übernahme Grönlands von Dänemark zu ermöglichen, fügte er eine bemerkenswerte Warnung hinzu: Die Bündnispartner könnten Ja sagen und man werde sich erkenntlich zeigen.

Oder Sie können 'Nein' sagen und wir werden uns daran erinnern. „ Donald Trump, US-Präsident

US-Präsident Trump hat Zölle gegen EU-Staaten angekündigt. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann spricht in Davos mit Bundesbankpräsident Joachim Nagel über mögliche Reaktionen auf diese Drohung. 21.01.2026 | 4:01 min

Trump sagt Venezuela rosige Zukunft voraus

Für Venezuela wiederum kündigte Trump goldene Zeiten an. Die 50 Millionen Barrel Öl (je 159 Liter), die die USA aus Venezuela erhalten würden, würden zwischen beiden Ländern aufgeteilt.

"Venezuela wird in den nächsten sechs Monaten mehr Geld verdienen als in den vergangenen 20 Jahren, alle großen Ölkonzerne kommen ins Land. Es ist unglaublich", sagte Trump. Dem Land werde es großartig gehen.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine forderte er ein erneutes Kriegsende. Zu viele Menschen seien bereits gestorben.

Etwas mehr als 60 Minuten lang sprach Donald Trump vor dem Publikum in Davos. Über weite Teile der Rede war es schwer, dem US-Präsidenten zu folgen, häufig sprang er zwischen Themen wie Aktienkursen, US-Innenpolitik, Joe Bidens Präsidentschaft und der vermeintlichen Undankbarkeit anderer Länder gegenüber den USA hin und her.

Quelle: AP, dpa, AFP, Reuters, ZDF