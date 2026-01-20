  3. Merkliste
Donald Trump: So beliebt ist der US-Präsident in Umfragen

Ein Jahr nach Amtsantritt:So beliebt ist Donald Trump in den USA

Robert Meyer

von Robert Meyer

|

Wie bewerten Leute in den USA die Arbeit von Präsident Trump ein Jahr nach Amtsantritt - und wie schneidet er im Vergleich mit seinen Vorgängern ab? Ein Überblick in Grafiken.

Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump im Vordergrund - dahinter sind Portraitbilder seiner Vorgänger abgebildet.

Donald Trump ist nun seit einem Jahr wieder US-Präsident. Wie schneidet Trump im Vergleich zu Biden, Obama und Bush ab?

20.01.2026 | 0:19 min

Seit einem Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der USA. Drastische Zölle, ICE-Razzien oder der Angriff auf Venezuela: Allein in diesen 365 Tagen hat der US-Präsident viele folgenreiche Entscheidungen getroffen.

Wie hat sich das auf seine Beliebtheit in Umfragen ausgewirkt? Nach nur zwei Monaten drehte sich die Stimmung in den USA. Im März 2025 bewertete eine Mehrheit der befragten Menschen in den USA seine Arbeit negativ.

Wie haben sich Trumps Zustimmungswerte entwickelt?

Beliebtheitswerte: Trump im Vergleich mit Biden, Obama und Bush

Damit schnitt er aber besser ab als in seiner ersten Amtszeit, in der er durchgehend negativer als positiver beurteilt wurde. Vergleicht man seine Zustimmungswerte zum selben Zeitpunkt seiner ersten Amtszeit - also ein Jahr nach Antritt - hat er aktuell sogar noch rund zwei Punkte mehr.

Im Vergleich der US-Präsidenten seit 2001 schneidet er insgesamt aber immer noch schlecht ab:

So beliebt ist Trump nach einem Jahr

Über dieses Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "US-Präsidenten im Vergleich: Wie beliebt ist Donald Trump?" am 20.01.2026 um 12:15 Uhr.
