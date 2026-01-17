Streit um Grönland: Trump kündigt Zölle an, Reaktionen im Liveblog

Sanders fordert: "Der Kongress muss nein sagen"
Dass Trump die Zölle für "acht Nato-Verbündete" erhöht, bezeichnet US-Senator Bernie Sanders als "verrückt". "Es ist verrückt, unsere engsten Bündnisse zu zerstören, um Grönland zu übernehmen - das Dänemark uns bereits frei nutzen lässt", schreibt Sanders auf X. Der Kongress müsse dazu "nein" sagen.
