Trump: Erste Schritte zu Grönland-Deal erzielt - keine Zölle

US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmen zu einer zukünftigen Vereinbarung zu Grönland erzielt worden. Die Strafzölle sollen entfallen

Donald Trump will doh keine Zölle gegen europäische Staaten wegen der Grönland-Frage erheben. Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Grönland seine angedrohten Strafzölle gegen mehrere europäische Staaten zurückgezogen. Er habe sich mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf die Rahmenbedingungen für ein künftiges Abkommen mit Bezug auf Grönland und die gesamte Arktisregion geeinigt, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social zur Begründung.

US-Präsident Trump hat bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Anspruch der USA auf Grönland bekräftigt – militärische Gewalt wolle er aber nicht anwenden. 21.01.2026 | 43:50 min

"Produktives Treffen" mit Mark Rutte

Wörtlich schrieb Trump: "Auf der Grundlage eines sehr produktiven Treffens mit dem Generalsekretär der Nato, Mark Rutte, haben wir den Rahmen für ein künftiges Abkommen in Bezug auf Grönland und sogar die gesamte Arktisregion geschaffen.

Diese Lösung wird, wenn sie umgesetzt wird, für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle Nato-Staaten von großem Nutzen sein. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung werde ich die Zölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, nicht erheben."

Dänemark zeigt sich erleichtert

Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen zeigte sich erleichtert über die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den Handelsstreit zu beenden. "Der Tag endet besser, als er begonnen hat", sagt der Minister. Es sei positiv, wenn dies bedeute, dass man zu normaleren Kommunikationskanälen als der Online-Plattform Truth Social zurückkehren könne.

Die Insel bietet große Vorkommen seltener Rohstoffe und ist wegen ihrer Lage in der Arktis auch militärstrategisch wichtig. Was will US‑Präsident Donald Trump mit Grönland? 21.01.2026 | 3:22 min



Wichtig sei zudem, dass eine Lösung gefunden werde, die die Menschen in Grönland respektiere. Dänemark wolle auf die Bedenken der USA eingehen. Auch die schwedische Außenministerin Maria Stenergard erklärt auf X, es sei gut, dass US-Präsident Donald Trump nun auf Strafzölle gegen die europäischen Länder verzichte, die Dänemark und Grönland unterstützt hätten. So wie es aussehe, habe die Zusammenarbeit der Unterstützer Dänemarks Wirkung gezeigt.

Alle aktuellen Entwicklungen zu Grönland hier im Liveblog:

