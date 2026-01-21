Militär in der Arktis: Wer beschützt Grönland bisher?

US-Präsident Trump wirft Dänemark vor, Grönland nicht gut genug zu schützen. Aber: Auf der Arktis-Insel befinden sich seit Jahrzehnten Militäreinheiten der Nato - auch aus den USA.

Beim Treffen in Davos wurde es deutlich: Europa will seine Interessen trotz Grönland-Forderungen und Zoll-Drohungen entschlossen verteidigen – aber gleichzeitig eine Eskalation vermeiden. 20.01.2026 | 1:49 min

"Hoher Norden, niedrige Spannungen" - das war das erklärte Ziel der Nato, bevor Donald Trump aggressiv Grönland für die USA beanspruchte. Seit zwei Jahrzehnten warne die Nato Dänemark vor der "russischen Bedrohung", behauptete der US-Präsident jüngst. "Leider war Dänemark bisher nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen." Stimmt das? Wer ist für die Sicherheit Grönlands tatsächlich zuständig?

In Grönland und Dänemark protestieren Tausende Menschen gegen Trumps Besitzansprüche auf Grönland. 17.01.2026 | 2:05 min

Wer ist für den militärischen Schutz von Grönland zuständig?

Mit der Gründung der Nato 1949 ist auch die Arktisinsel Grönland Nato-Gebiet. Militärisch zuständig ist der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (Saceur) - immer ein US-General. Dessen Verantwortungsgebiet reicht vom Mittelmeer bis an den Nordpol.

Zudem haben die USA und das Königreich Dänemark 1951 ein Verteidigungsabkommen für Grönland geschlossen. Die halbautonome Regierung Grönlands erhielt im Jahr 2004 ein Mitspracherecht. Das Abkommen erlaubte den USA, Militärbasen auf der Arktisinsel zu errichten und - de facto - die Verteidigung als Nato-Aufgabe zu übernehmen.

Grönland liegt im arktischen Meer vor der Küste Kanadas. Nur etwa 56.500 Menschen leben dort. Ein Überblick. 07.01.2026 | 0:55 min

US-Militärpräsenz auf Grönland in Zahlen - wie viele Soldaten sind stationiert?

Im Kalten Krieg hatten die USA viel mehr Militär als jetzt auf Grönland. Kanzler Friedrich Merz (CDU) nannte am Montag eine Zahl von einst mehr als 30.000 Soldaten.

Es sind zurzeit unter 200 (Soldaten). Also offensichtlich ist die Bedrohungsanalyse auch der Vereinigten Staaten selbst nicht so dramatisch, wie sie im Augenblick vorgetragen wird. „ Friedrich Merz

"Was nicht heißt, dass sie nicht wieder größer werden könnte", sagte der Kanzler. Die US-Soldaten sind vor allem in der Pituffik Space Base, früher Luftwaffenbasis Thule. Diese ist für die Raketenabwehr und Radarüberwachung wichtig.

Europa wolle es nicht, sei aber bereit, sich Trump entgegenzustellen, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller. 20.01.2026 | 2:42 min

Wozu diente die Erkundung der Bundeswehr?

Auch wenn die gemeinsame Entsendung von Soldaten als politisches Signal verstanden wird, dient sie formal der Vorbereitung einer militärischen Übung. Dafür wurden die Bedingungen geprüft. Genannt werden Hafenanlagen, logistische Möglichkeiten, die Treibstoffversorgung und praktische Fragen wie die Enteisung von Luftfahrzeugen.

Als mögliche deutsche Beiträge nannte das Verteidigungsministerium Aufklärungsflüge mit neuen Maschinen vom Typ P-8 Poseidon, aber auch die Entsendung von Gebirgsjägern, Fregatten oder Kampfflugzeugen.

Auf Grönland beteiligten sich 15 Bundeswehrsoldaten an der Erkundungsmission europäischer Nato-Staaten im Januar. 17.01.2026 | 0:26 min

Was hat die Bundeswehr bisher in Grönland gemacht?

Im vergangenen Jahr war der Einsatzgruppenversorger "Berlin" als erstes Schiff der Deutschen Marine in Nuuk auf Grönland eingelaufen. Zudem hat Deutschland die militärische Zusammenarbeit mit Island, Kanada und Großbritannien verstärkt. Die Bundeswehr beteiligte sich mehrfach an Übungen.

Aktuell gehe es darum, im Nordatlantik die Seegebiete zwischen Grönland, Island und Großbritannien besser abzusichern, ein Lagebild zu haben "und bei Bedarf im Grunde auch Möglichkeiten und Mittel vor Ort hat", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Die Europäer müssten zeigen, dass sie zu ihren Verpflichtungen stehen, so Verteidigungsminister Pistorius. 15.01.2026 | 7:53 min

Was hat Dänemark nun vor?

Die Dänen wollen mit einer verstärkten Militärpräsenz auf der Arktisinsel ein Zeichen gegen die geäußerten Ansprüche der USA setzen. Erst am Montagabend landete erneut ein Flugzeug mit dänischen Soldaten auf dem Flughafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Sie sollen unter anderem kritische Infrastruktur bewachen und unter den extremen Bedingungen der Arktis trainieren.

Gleichzeitig will Dänemark mit Hilfe der Nato-Alliierten zeigen, wie es Grönland und die Arktis besser beschützen kann. Gerade erst bat Dänemark die Nato um eine dauerhafte Präsenz auf Grönland. Vorbild dafür könnte die verstärkte Nato-Präsenz in der Ostsee und im Baltikum sein, sagte Regierungschefin Mette Frederiksen.

Dänemark und Grönland haben eine Nato-Mission auf Grönland vorgeschlagen. Generalsekretär Rutte habe sich dazu zurückhaltend geäußert, so ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers. 19.01.2026 | 1:28 min

Quelle: dpa