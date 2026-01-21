CDU-Minister zu Grönland: "Make Europe Great Again" statt "MAGA"

In der Grönland-Krise appelliert Claus Ruhe Madsen (CDU) bei "Markus Lanz" an die Einheit der EU: kein Kleinklein mehr, Blockierer raus und solidarisches Zusammenstehen.

Die geopolitischen Spannungen um Grönland spitzen sich weiter zu. US-Präsident Donald Trump hält an seinen umstrittenen Besitzansprüchen auf die arktische Insel fest und erhöht den Druck auf Europa mit der Androhung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere EU-Staaten.

Während Deutschland und andere EU-Länder in Brüssel und am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos um eine gemeinsame Linie ringen, kündigte die EU-Führung eine "entschlossene" Antwort und mögliche Gegenmaßnahmen an, um ihre Handelssouveränität und die territoriale Integrität Dänemarks und Grönlands zu verteidigen.

Der in Dänemark geborene Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), verglich das aktuelle Verhältnis von Dänemark zu den USA am Dienstagabend bei "Markus Lanz" mit den Machtverhältnissen auf einem Schulhof: "Wir (Dänemark) sind die fünfte Klasse, wenn die siebte Klasse (z.B. Russland) Stress gemacht hat, haben wir die neunte Klasse gerufen. Das waren die Amerikaner. Jetzt ist das Problem, dass die neunte Klasse Stress auf dem Schulhof macht."

Madsen: "Die Lage ist ernst"

In dieser Situation sah Madsen eine Steilvorlage für Europa, "jetzt endlich aufzuhören, sich in Kleinklein zu verhaken." In diesem Zusammenhang sprach der CDU-Politiker davon, die EU notfalls neu aufzustellen, sich von einigen Mitgliedstaaten zu trennen und dafür andere Staaten aufzunehmen.

Wenn der eine oder andere da Blockadepolitik macht, dann würde ich sagen: 'Da ist die Tür. Vielen Dank, das war nett mit euch.' Ich würde auch andere Länder reinlassen oder fragen: 'Wollt ihr nochmal zurückkommen?' „ Claus Ruhe Madsen, CDU

"Wir müssen alle verstehen: Die Lage ist ernst. Das ist gerade richtig Stress auf dem Schulhof, und da nützt es jetzt einfach nicht mehr, nett zur neunten Klasse zu sein, weil die neunte Klasse das nicht versteht."

Madsen sagte weiter, man müsse sich diplomatisch herantasten, aber wenn man irgendwann feststelle, dass das Gegenüber nicht mehr die eigene Sprache spreche, müsse man dessen Sprache sprechen. In diesem Zusammenhang forderte er: "MEGA statt MAGA. Make Europe Great Again".

Es ist gefährlich, dass wir nicht wehrfähig sind. Aber uns noch weiter in die Höhle des Löwen rein zu bewegen, in der Hoffnung, vielleicht wird es ein Streichelzoo, das funktioniert nicht." „ Claus Ruhe Madsen, CDU

Münstermann zweifelt an der Einigkeit der EU

Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post", äußerte bei "Lanz" ihre Zweifel an der Einigkeit der Europäer und sprach davon, "dass die Einigkeit der Europäer in den nächsten Tagen sehr wohl auf die Prüfung gestellt wird."

Münstermann sagte, von den von Donald Trump angekündigten Zöllen seien acht europäische Länder betroffen, davon sechs aus der EU, obwohl die EU aus 27 Staaten bestehe. Nicht alle EU-Mitglieder sind also betroffen, zum Beispiel Italien nicht. "Dann wäre italienischer Wein mit geringeren Zöllen belegt als der französische. Das funktioniert nicht."

Gerade aus der deutschen Wirtschaft höre man in den letzten Tagen, so Münstermann, erste Zweifel an der Unterstützung Grönlands. "Natürlich sind alle empört und sagen: 'Wir dürfen uns in Europa nicht von Amerika unter Druck setzen lassen'."

Aber sobald dann die Mikrofone aus sind, heißt es: 'Na ja, aber unser Amerikageschäft, das hat ja jetzt schon ganz schön gelitten. Das ist aber ganz schön wichtig. „ Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post"

CDU-Politiker appelliert an Zusammenhalt

Claus Ruhe Madsen kam an dieser Stelle zurück auf den Schulhof: "Wir können natürlich alle wegrennen und hoffen, dass wir die Schnellsten sind, aber das funktioniert nicht."

Madsen weiter: "Solidarität definiert man nicht daran, dass man immer dann mitmacht, wenn man profitiert, sondern dann, wenn man erkannt hat, dass wir alle was davon haben, wenn wir zusammenhalten."