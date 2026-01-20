Experte: Trumps Zoll-Drohung "noch nicht zu Ende durchgedacht"

Zollstreit wegen Grönland:Experte: Trumps Drohung "noch nicht zu Ende durchgedacht"
Achim Wambach hält Trumps Zoll-Drohung für undurchdacht. Der US-Wirtschaft gehe es nicht gut. Gegenzölle aus Europa könnten die Konsumenten in den USA direkt spüren, so der Ökonom.
Der Wirtschaftsexperte Achim Wambach hält die Zolldrohungen von Donald Trump im Streit um Grönland für "undurchdacht".
Sollte der US-Präsident seine Drohung gegen Europa wahr machen, seien die USA "gar nicht in einer so guten Position", sagt der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Ein Zoll sei immer ein Verhandlungsinstrument, das einem selbst wehtue, so Wambach.
Bei ZDFheute live spricht der Ökonom über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft, die Handlungsmöglichkeiten der Europäischen Union und erklärt, wieso Europa gezielt Trumps Wähler ins Visier nehmen sollte.
Sehen Sie oben das Gespräch in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt der Wirtschaftsexperte zu…
…der Lage der amerikanischen Wirtschaft
Bei einem Handelsstreit "verlieren alle", sagt Wambach. Zudem sei die US-Wirtschaft derzeit in keinem guten Zustand. "Die Inflation in den USA ist gestiegen" und es seien auch nur wenige Arbeitsplätze entstanden, so der Experte.
"Die Preise steigen, die Zölle waren noch nie eine gute Politik und das merkt die amerikanische Bevölkerung auch", ordnet Wambach ein. Eine mögliche Eskalation des Handelsstreits würde die Lage der amerikanischen Wirtschaft weiter verschlechtern, erklärt der Ökonom.
Das "kurzfristige Denken" von Donald Trump schüre zudem Unsicherheit und führe dazu, dass Investitionen derzeit zurückgehalten werden.
…den Handlungsmöglichkeiten der EU
Der wirtschaftliche Einfluss Europas sei groß, sagt der Experte. "Wir sind der größte Handelsraum. Das ist auch ein Grund, warum die Digitalunternehmen zum Beispiel reagieren, wenn wir hier eine Regulierung haben, weil der Raum zu wichtig ist für sie." Mögliche EU-Gegenmaßnahmen, wie etwa Zölle auf Motorräder oder Erdnussbutter seien ein erster Schritt, um auf Trumps Strafzölle zu reagieren. "Europa muss sich da nicht verstecken", betont Wambach.
Europa stehe durch den letzten Zoll-Deal mit den USA im internationalen Vergleich gut da. "Japan zahlt höhere Zölle, die Schweiz hat eine Zeit lang höhere Zölle gezahlt, sodass die Europäer davon etwas verlieren, aber in der mittleren Frist, dadurch, dass dann andere Länder den Handel umsteuern müssen, sogar davon profitieren können", sagt der Ökonom. Im Gegenzug habe die EU aber zugesagt, dass die USA zu null Zöllen Zugang zum europäischen Raum bekommen. "Und das steht jetzt zur Disposition."
Das EU-Instrument zur Bekämpfung sogenannter Zwangsmaßnahmen sei eine weitere Eskalationsstufe im Streit mit den USA. Man könne etwa digitale US-Dienstleister besteuern. "Da haben ja einige Länder auch schon Steuern erhoben", betont Wambach.
…einer möglichen EU-Reaktion auf Trumps Zoll-Drohung
Die EU wolle aber nicht eskalieren. "Im Moment, glaube ich, ist die Stunde der Diplomaten", sagt der Experte mit Blick auf Abhängigkeiten von den USA bei den Themen Sicherheit und Verteidigung. Doch wie könnte eine angemessene Reaktion auf die US-Drohungen aussehen? Trump reagiere sensibel auf die Finanzmärkte, sagt Wambach. So hat der US-Präsident etwa seine Strafzölle zunächst zurückgezogen, als die Finanzmärkte am vom US-Präsidenten ausgerufenen "Liberation Day" stark reagierten.
Trump senkte beispielsweise die US-Zölle auf Nahrungsmittel, weil die Inflation so stark ist. "Maßnahmen, die den Wähler treffen und dieses Jahr sind die Wahlen. Darauf reagiert die Regierung, darauf reagiert Trump", sagt Wambach. "Ich halte das für die beste Karte, die die EU im Moment hat."
