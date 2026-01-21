Technische Probleme an Air Force One:Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren
Die Reise des US-Präsidenten zum Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt mit einer Panne: Wegen eines "kleinen elektrischen Problems" muss die Air Force One umkehren.
Die Maschine von US-Präsident Donald Trump und seinem Team hat auf dem Flug zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos kehrtgemacht und sich auf den Rückweg Richtung Washington begeben.
Kurz nach dem Start am späten Abend (Ortszeit) habe die Besatzung an Bord der Air Force One ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit.
Trump muss in andere Maschine umsteigen
Aus Vorsicht kehre man daher um, lande auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington und steige in ein anderes Flugzeug um, hieß es.
Die Nachricht von der unplanmäßigen Umkehr des Flugzeugs wurde etwa eine Stunde nach dem Start der Maschine publik. Trumps Ankunft in Davos, wo er am frühen Nachmittag (Ortszeit) eine Rede halten soll, dürfte sich damit verzögern.
Im vergangenen Jahr schenkte der Golfstaat Katar Trump eine luxuriöse Boeing 747-8, die in die Air-Force-One-Flotte aufgenommen werden sollte - ein Schritt, der stark kritisiert wurde. Dieses Flugzeug wird derzeit umgerüstet, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Leavitt scherzte am Dienstagabend gegenüber Reportern an Bord von Air Force One, dass ein katarisches Flugzeug "jetzt viel besser" klinge.
Mehr zu Donald Trump
- Faktencheck
Wem gehört die Arktis-Insel?:Trumps Behauptungen und die lange Geschichte Grönlandsvon Jan Schneidermit Video18:52
- FAQ
Spannungen zwischen den USA und Europa:Ist es das Ende der Nato, wenn Trump Grönland übernimmt?Andreas Stamm, Brüssel
Wirtschaft, Westen, Weltfrieden:Weltwirtschaftsforum in Davos: Diesmal geht's um allesvon Florian Neuhannmit Video2:30
Politik aus der USA:Ein Jahr Donald Trump