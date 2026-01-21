Die Reise des US-Präsidenten zum Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt mit einer Panne: Wegen eines "kleinen elektrischen Problems" muss die Air Force One umkehren.

Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren

Trump kurz vor dem Abflug nach Davos am Dienstagabend. Quelle: AFP/Chip Somodevilla

Die Maschine von US-Präsident Donald Trump und seinem Team hat auf dem Flug zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos kehrtgemacht und sich auf den Rückweg Richtung Washington begeben.

Kurz nach dem Start am späten Abend (Ortszeit) habe die Besatzung an Bord der Air Force One ein "kleines elektrisches Problem" festgestellt, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit.

Vom 19. bis 23. Januar findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Trump reist in diesem Jahr mit einer großen Delegation an. Seine Zolldrohungen bestimmten die Debatten. 18.01.2026 | 3:10 min

Trump muss in andere Maschine umsteigen

Aus Vorsicht kehre man daher um, lande auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington und steige in ein anderes Flugzeug um, hieß es.

Die Nachricht von der unplanmäßigen Umkehr des Flugzeugs wurde etwa eine Stunde nach dem Start der Maschine publik. Trumps Ankunft in Davos, wo er am frühen Nachmittag (Ortszeit) eine Rede halten soll, dürfte sich damit verzögern.

Im vergangenen Jahr schenkte der Golfstaat Katar Trump eine luxuriöse Boeing 747-8, die in die Air-Force-One-Flotte aufgenommen werden sollte - ein Schritt, der stark kritisiert wurde. Dieses Flugzeug wird derzeit umgerüstet, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Leavitt scherzte am Dienstagabend gegenüber Reportern an Bord von Air Force One, dass ein katarisches Flugzeug "jetzt viel besser" klinge.

Quelle: dpa, AP