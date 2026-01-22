heute journal - der Podcast:Trump allmächtig? Drohungen, Deals, Davos

US-Präsident Trump will Grönland – das hat er beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut bekräftigt. Nun signalisiert er Gesprächsbereitschaft gegenüber Europa, die Androhung von Zöllen als auch ein Einsatz des US-Militärs sind erstmal vom Tisch. Was hat zu diesem Kurswechsel geführt?

Genau ein Jahr ist Donald Trump nun im Amt – angesichts dessen stellen wir auch die Frage, wie steht es um das transatlantische Verhältnis? Welche Handlungsspielräume hat Europa, um in künftigen Konflikten mit den USA geschlossen aufzutreten? Und wie stabil ist Trumps Rückhalt in den USA?

Host Helene Reiner und heute journal‑Moderatorin Marietta Slomka sprechen darüber mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Daniela Schwarzer, die in Davos vor Ort war. Washington‑Korrespondent Elmar Theveßen ordnet zudem die Stimmung in den Vereinigten Staaten ein.

Außerdem: Vor 25 Jahren hat Marietta Slomka erstmals das heute journal moderiert. Wir werfen einen Blick auf ihre Anfänge sowie auf Nachrichten und Erlebnisse, die ihr bis heute besonders in Erinnerung geblieben sind?

