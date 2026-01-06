  3. Merkliste
Nach US-Drohung: Europäische Länder stellen sich hinter Grönland

vor 10 Minuten
Nach den US-Ansprüchen auf die Kontrolle über Grönland haben sich sieben europäische Länder mit der Arktisinsel solidarisiert. Auch Kanzler Merz gehört zu den Unterzeichnern.

Die Flaggen von Grönland und den USA wehen an einem klaren Tag im Wind - Bildmontage

Nach den jüngsten Aussagen von US-Präsident Trump sichern mehrere europäische Staaten Grönland Unterstützung zu.

Quelle: Zoonar

Die großen europäischen Partner haben sich in dem von US-Präsident Donald Trump befeuerten Streit um Grönland zu der Arktisinsel und Dänemark bekannt. Allein Dänemark und Grönland würden über Angelegenheiten entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen, heißt es in einer auch von Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichneten Stellungnahme.

Grönland gehört seinem Volk.

Stellungnahme europäischer Staaten

Die Unterzeichner, neben Merz unter anderem auch der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, betonten die große Bedeutung der in der UN-Charta festgehaltenen Prinzipien der Souveränität, territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der Grenzen.

Die Stadt Nuuk in Grönland

In der Diskussion um Trumps Pläne, Grönland einzunehmen, hat die dänische Ministerpräsidentin die USA vor einem Angriff gewarnt.

06.01.2026 | 0:25 min

USA erheben Anspruch auf Grönland

Trump hatte in den vergangenen Tagen den angeblichen US-Anspruch auf die arktische Insel bekräftigt. Die USA bräuchten Grönland für die nationale Sicherheit, sagte er. Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber weitestgehend autonom.

Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller bezeichnete den US-Anspruch auf die Kontrolle über Grönland zuletzt als "offizielle Position der US-Regierung".

SGS Börse Slomka Röller

Bei der Nato in Brüssel fühlen sich viele mit Trumps Grönland-Ansprüchen überfordert, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

05.01.2026 | 1:30 min

Europa: USA als "wesentlichen Partner" einbeziehen

Die europäischen Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Dänemark betonten in ihrer Stellungnahme, das Königreich Dänemark, einschließlich Grönlands, sei "Teil der Nato". Die Sicherheit in der Arktis müsse daher gemeinsam erreicht werden.

Die USA seien dabei "ein wesentlicher Partner", sowohl als Nato-Verbündeter als auch im Rahmen des Verteidigungsabkommens zwischen Dänemark und den Vereinigten Staaten von 1951.

Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hatte bereits zuvor erklärt: "Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann ist alles vorbei." Das wäre das Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses und damit auch der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Sicherheitsarchitektur. Die dänischen Parteien beraumten eine Krisensitzung im Parlament ein.

Weltordnung nach Angriff auf Venezuela
:Politologe Münkler: "Regelbrecher sind die Gewinner"

Völkerrechtsbruch, aber nichts Besonderes: Der US-Angriff auf Venezuela habe in einer Welt stattgefunden, in der Regelbruch "eine Prämienleistung" sei, meint Herfried Münkler.
Video6:52
US-Präsident Donald Trump (M) CIA-Direktor John Ratcliffe (L) und Außenminister Marco Rubio (R) verfolgen am 3. Januar in Washington die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.
Interview
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress im Beitrag "Dänische Ministerpräsidentin warnt die USA" am 06.01.2026 um 07:30 Uhr sowie das heute journal am 05.01.2026 ab 21:45 Uhr.
