Trump-Regierung: US-Journalist spricht von "unheimlicher" Lage

Der amerikanische Journalist David A. Graham warnt eindringlich vor dem Machtapparat hinter dem US-Präsidenten Donald Trump . In seinem Buch mit dem Titel "Der Master-Plan der Trump-Regierung", analysiert er das sogenannte "Project 2025" der konservativen Denkfabrik "Heritage Foundation" - ein politisches Programm, das den US-Staat radikal umbauen will.

... ist Redakteur bei "The Atlantic" und Autor des Buchs "Der Master-Plan der Trump-Regierung". Für seine Berichterstattung über die Präsidentschaftswahlen 2020 wurde er mit dem "Toner Prize for Excellence in National Political Reporting 2021" ausgezeichnet.

US-Journalist über Trump-Regierung: Zentralisierung der Macht alarmierend

Der Journalist von "The Atlantic" in Washington D.C. führt aus, dass die systematische Zentralisierung der Macht und der Umbau der Exekutive besonders alarmierend sei. "Die US-Regierung hat das Bildungsministerium praktisch geschlossen, viele Beamte entlassen und einfach die Exekutive übernommen", sagt er.

Viele Entscheidungen, die eigentlich demokratischer Kontrolle unterliegen sollten, würden so in den Einflussbereich der Exekutive gezogen - mit potenziell fatalen Folgen für die amerikanische Demokratie.

Graham: Proteste können Aufmerksamkeit erzeugen

Streit mit US-Unis: Was bezweckt Trump?

In Bezug auf den Streit mit den Universitäten merkt Graham an, dass diese für Trump sowohl ein Symbol der Elite als auch ein "alternatives Machtzentrum" darstellen, das er unter seine Kontrolle bringen wolle. Dafür nutze er finanzielle Sanktionen oder juristische Angriffe.

Die US-Regierung will der Universität Harvard verbieten, neue Studierenden aus dem Ausland aufzunehmen. Ein New Yorker Richter kippte vorerst diese Anordnung der US-Regierung.

Ob in Ungarn oder bei der AfD in Deutschland, das Vorgehen Trumps diene vielen als Vorlage. "Andere rechtsextreme Parteien schauen sich genau an, was funktioniert und was Trump sich alles leisten kann."