Stopp US-Studierendenvisa: "USA schneiden sich in eigenes Fleisch“

Die Terminvergabe für Studierenden- und Austauschvisa soll in Konsulaten und Botschaften weltweit bis auf weiteres ausgesetzt werden - so die interne Anweisung des US-Außenministeriums vom Dienstag, über die unter anderem die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichteten. Grund dafür sei eine geplante Überarbeitung der Kriterien für Antragsstellende, insbesondere auf Social Media

Das Baden-Württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst pflegt mehrere Landesaustauschprogramme in die USA . Studierende und Universitäten hängen nun vielerorts in der Schwebe.

"Die Website war überhaupt nicht mehr verfügbar"

Marlene wurde am Mittwoch per E-Mail von ihrer Universität über die Anordnung informiert. Sie hatte ihren Termin im Konsulat Anfang Mai über ein Online-Portal der US-Regierung gebucht:

Ungewissheit trotz Visum

Auslandsbüros vieler Universitäten beschreiben eine große Ungewissheit: "Einige unserer Austauschstudierenden haben bereits ein Visum, aber die die noch keins haben, stehen in der Luft", so Marc-Philipe Weller, Prorektor für Internationales und Diversität an der Universität Heidelberg.

Das merken auch andere Einrichtungen. "Es ist das erste Mal, dass wir in Hohenheim konkrete Auswirkungen der Trump-Präsidentschaft spüren - bisher fand das eher auf der Metaebene statt", erklärt Benjamin Gehring, Leitung des Akademischen Austauschamtes der Universität Hohenheim. "Die Nachricht erreicht uns zu genau dem Zeitpunkt, an dem viele Austauschstudierende ihre Visa beantragen." Auch Studierende, die bereits ein Visum haben, fürchten nun, dass man es ihnen wieder entzieht.

Hoffnung auf US-Aufenthalt - trotz allem

Auch in Heidelberg kritisiert man den Schritt: Die Maßnahme sei absurd, "die USA schneiden sich in ihr eigenes Fleisch", so Prorektor Weller. Er bewertet den Studienstandort USA dennoch weiterhin als attraktiv, gerade für Studierende der Rechts- Sozial- und Politikwissenschaften. Sofern keine persönlichen Gründe dagegensprächen, rate er dazu, die Chance auf einen Aufenthalt in den USA wahrzunehmen.