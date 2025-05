Studium in USA: Wie die Trump-Regierung Studierende abschreckt

Der 24-Jährigen Jannik verfolgt die politischen Entwicklungen in den letzten Monaten sehr genau. Doch von seinem Traum, an der Harvard University zu studieren, würde ihn persönlich nichts abhalten. Umso surrealer sei die Nachricht vergangene Woche gewesen, dass die US-Regierung internationale Studierende an Harvard verbieten will , erzählt der Student.