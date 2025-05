Trump untersagt Harvard Aufnahme ausländischer Studierender

Die zuständige Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, wies ihr Ministerium an, die Zertifizierung der Harvard-Universität im Rahmen des "Student and Exchange Visitor Program" (SEVP) zu beenden.

Das bedeutet, dass Harvard keine internationalen Studierenden mehr einschreiben kann - und dass sich die derzeit immatrikulierten Ausländer eine andere Hochschule suchen müssen oder ihren legalen Status verlieren. Das teilte das Ministerium der Eliteuniversität in einem Brief mit.

Harvard: Vorgehen ist rechtswidrig

Harvard sprach von einer Vergeltungsmaßnahme, die der Universität ernsthaften Schaden zufügen könne. Die Universität erklärte, sie sei "voll und ganz verpflichtet", ausländische Studierende auszubilden, und arbeite derzeit an Handlungsempfehlungen für die betroffenen Studierenden. In einer Stellungnahme hieß es zudem:

Man setze sich "vollumfänglich dafür ein, dass Harvard weiterhin internationale Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 140 Ländern aufnehmen kann - Menschen, die unsere Universität und dieses Land in höchstem Maße bereichern".

Rechtsanwalt: "Hätte rechtlich nicht eine Minute lang Bestand"

"Das hätte rechtlich nicht eine Minute lang Bestand." Konkret sieht er in dem Vorhaben eine "Verletzung des Rechts auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, aber auch der Redefreiheit und des Rechts auf intellektuelle Forschung".

21.05.2025 | 6:33 min