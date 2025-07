Ende 2024 zählte das UN-Flüchtlingshilfswerk 370.200 Flüchtlinge sowie weitere insgesamt 5,9 Millionen Menschen aus Venezuela , die internationalen Schutz benötigen. Das sind 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist Venezuela das Herkunftsland mit der größten Zahl an Geflüchteten und schutzbedürftigen Personen weltweit. Die Mehrheit dieser Menschen hat eine Aufenthaltserlaubnis oder reguläre Papiere im jeweiligen Aufnahmeland erhalten. Wie bereits in den Vorjahren halten sich fast alle registrierten Venezolaner in Ländern Lateinamerikas auf - vor allem in Kolumbien (2,8 Millionen), Peru (1,1 Millionen), Brasilien (605.700), Chile (523.800) und Ecuador (441.600), so das UNHCR.