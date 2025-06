Obwohl die meisten U-Boote nach wie vor im Pazifik abgefangen werden, gewinnen die Atlantikrouten zunehmend an Bedeutung. In den letzten Jahren wurden geheime Werften in Brasilien Venezuela , Guayana und Suriname entdeckt. Kriminelle Organisationen streben damit die lukrativen Märkte in Europa an: "So viel Kokain wie heute wurde noch nie produziert", betont Janaina Maldonado vom German Institute for Global and Area Studies (GIGA) in Hamburg.