US-Präsident Trump: 30 Prozent Zölle auf EU-Waren ab 1. August

Kündigt Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Waren aus der EU an: US-Präsident Trump.

US-Präsident Donald Trump verhängt 30 Prozent Zölle auf Importe aus der Europäischen Union ab 1. August. Das Handelsdefizit der USA gegenüber der EU sei eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, schrieb Trump in einem Brief, den er am Samstag auf seinem Social-Media-Konto veröffentlichte. Dort schrieb Trump:

"Unsere Beziehung war leider weit davon entfernt, auf Gegenseitigkeit zu beruhen", hieß es in dem Brief weiter.

EU hatte auf Abkommen mit den USA gehofft

In einem weiteren Schreiben an die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, in dem Trump ebenfalls Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus Mexiko ankündigte, gestand Trump zwar zu, dass das Land bei der Eindämmung des Zustroms von Migranten ohne Papiere und von Fentanyl in die Vereinigten Staaten hilfreich gewesen sei. Mexiko unternehme aber noch zu wenig, fügte er hinzu.