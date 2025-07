Zollstreit: Trump will Frist auf 1. August verlängern

Trump verschickte am Montag die ersten von mehreren angekündigten Briefen an Länder mit neuen Zollbestimmungen, darunter sind Japan, Südkorea, Südafrika und Malaysia. So sollen etwa auf alle Produkte aus Japan und Südkorea, die in die USA eingeführt werden, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden.