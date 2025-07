Handelsstreit: Wie Trumps Zölle täglich Geld in die Kasse spülen

Eine YouGov-Umfrage im Frühjahr ergab: 53 Prozent der in Deutschland Befragten wollten US-Produkte "bestimmt" oder "wahrscheinlich" meiden. Eine neue Untersuchung zeigt: Deutsche Verbraucher kaufen weiterhin US-Produkte. Laut dem Marktforschungsunternehmen NIQ zeigen 25 Lebensmittelsegmente keine spürbaren Verluste für US-Marken im Vergleich zu deutschen.



Die Experten sagen: Der Preis, nicht die Moral, bestimmt das Kaufverhalten. Steigen die Preise deutlich, könnte sich das Verhalten schnell ändern. In Kanada hingegen gab es bereits eine Kampagne, die an die Moral appellierte: Die "Buy Canadian"-Bewegung führte zu spürbarem Konsum-Nationalismus.