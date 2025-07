Trump stützt Bolsonaro: Warum US-Zölle gegen Brasilien kommen

Der Brief kam per Social-Media-Post: Ab 1. August erheben die USA Zölle von 50 Prozent auf Importe aus Brasilien . Das verkündete US-Präsident Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Als Begründung nannte er Brasiliens Gesetzgebung zur Regulierung sozialer Medien, die vor allem US-Firmen betrifft, und die, in Trumps Worten, "Hexenjagd" gegen den brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro