Merz bei Selenskyj-Besuch: Helfen Ukraine bei Waffenbeschaffung

Im Anschluss ihres Treffens wollten sich Merz und Selenskyj nach Regierungsangaben noch mit Vertretern deutscher Unternehmen austauschen, am Nachmittag empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den ukrainischen Präsidenten in Schloss Bellevue. Es ist bereits der vierte Besuch Selenskyjs in Berlin seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor mehr als drei Jahren.