Miteinander füreinander einstehen, das ist Merz' Botschaft in Finnland, wo die ganze EU und die ganze Nato besonders bedroht wirken wegen ihrer megalangen Grenze zu Russland. Hier traf er gleich alle fünf nordischen Staatenlenker, verbrachte mit ihnen den Abend in Turku. Norwegen, Dänemark und Island sind seit Anbeginn in der Nato, Schweden ist das jüngste Mitglied, es kam erst nach Finnland unter den Schutzschirm. Sie alle versicherten dem deutschen Kanzler, dass sie festentschlossen an der Seite der Ukraine stehen im Krieg gegen Russland.