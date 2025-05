Trump-Putin-Telefonat zum Ukraine-Krieg ohne konkrete Ergebnisse

Der US-Präsident spricht von einem sofortigen Beginn von Verhandlungen nach seinem langen Telefonat mit dem russischen Präsidenten. Der will aber erstmal ein Memorandum erarbeiten.

Der Republikaner stellte sofortige Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine im Vatikan in Aussicht. Trump schrieb auf der Plattform Truth Social nach dem rund zweistündigen Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin , die Gespräche sollten unmittelbar beginnen - und der Papst habe den Vatikan als Verhandlungsort angeboten.

Weitere Details nannte er jedoch nicht - etwa dazu, wer genau dort am Tisch sitzen soll.

Trump zeigte sich erneut überzeugt, dass Putin den von ihm selbst befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden will. Mit Blick auf den seit gut drei Jahren andauernden Krieg sagte Trump vor Reportern:

Es ist ein Blutbad. Und ich glaube, dass er es beenden will.

Trump spricht mit Merz und anderen europäischen Partnern

Trump und die europäischen Partner hätten sich telefonisch über die nächsten Schritte in den Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine verständigt, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montagabend.