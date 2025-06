Training für Trump: Wie sich Merz vorbereitet hat

"Stille Ankunft" von Bundeskanzler Friedrich Merz in Washington D.C. in der Nacht.

Training mit Videos von Oval Office-Treffen

Merz hat sich auch ein freundlich verlaufenes Oval Office-Treffen auf YouTube aufgerufen. Bei jenem - mit dem so fröhlich wirkenden Nato-Generalsekretär Mark Rutte - konnte er sehen, dass Trump fast nur selbst sprach. Also: ausreden lassen...

Aber was, sollte Trump plötzlich einen Vortrag halten wie bei Ramaphosa? Diesmal über seiner Meinung nach mangelnde Meinungsfreiheit in Deutschland? Und möglicherweise per PowerPoint als sein Beispiel den Umgang mit der AfD präsentieren? Auch für einen solchen Fall gilt der Kanzler als präpariert. Denn niemand von seiner Delegation scheint irgendwelchen protokollarischen Vorgaben zu trauen, nicht einmal Zeitpläne scheinen verlässlich. Bei Trump scheinen sie nichts auszuschließen.

Wichtige Gesprächsthemen: Nato, Ukraine, Zölle

Am leichtesten könnte es beim Thema Nato laufen. Die Bundesregierung sieht sich im Bündnis als Vorreiter für das Fünf-Prozent-Ziel, das Tump gemessen am Bruttoinlandsprodukt als Wehretat verlangt. Dass Deutschland hier splittet in 3,5 Prozent für Rüstung und 1,5 Prozent für Infrastruktur scheint bislang okay zu sein für die US-Regierung.