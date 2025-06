Bundestag zu Merz bei Trump: Hohe Erwartungen an heikle Mission

Johann Wadephul - Deutschlands Außenminister - setzt den Ton an diesem Mittag. Im Bundestag beschreibt er das deutsch-amerikanische Verhältnis zusammengefasst so:

Kanzler äußert sich selber nicht

Neue Lage und neue Interessenpolitik

Nato-Mitgliedstaaten streben höhere Ausgaben an

Israel-Debatte lässt Emotionen hochkochen

Und auch Rüstungskäufe könnte er in Aussicht stellen. Auch zu den Waffenverkäufen an Israel ist die Union deutlich. "Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen", sagt Wadephul im Bundestag. Dies sei "notwendig", weil Israel weiterhin angegriffen werde.

An diesem Punkt lässt die Debatte die Emotionen hochkochen. Zuerst muss die Linken-Abgeordnete Cansin Köktürk den Plenarsaal des Bundestags verlassen, weil sie einen Pullover mit dem Schriftzug "Palestine" trägt. Dann ruft eine Besucherin in die Debatte hinein und wird aus dem Saal befördert.

Wie soll Merz Trump behandeln?

Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch fordert ihn auf, nicht an ukrainische und auch nicht an europäische Interessen zu denken, sondern an deutsche. "America first" übersetzt ins Deutsche.