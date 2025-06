Merz zu Trump-Besuch: "Habe erwartet, dass wir uns gut verstehen"

"Ich habe erwartet, dass wir uns gut verstehen und es ist genau so eingetroffen", so Merz über den Besuch bei Trump.

Wie Merz selbst das Treffen erlebt hat, beschreibt er anschließend im heute journal. Sehen Sie das Interview oben in voller Länge und lesen Sie hier Auszüge. Das sagte der Kanzler ...

… zum Verlauf des Gesprächs mit dem US-Präsidenten

Der Bundeskanzler zeigt sich "sehr zufrieden" mit dem Verlauf seines Besuchs in Washington. Er sei ganz entspannt und gut vorbereitet in das Gespräch gegangen, so Merz.