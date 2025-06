Henry Kissinger - umjubelt und umstritten

Weltweit wurde Henry Kissinger gefeiert, auch in Deutschland . Zu seinem 100. Geburtstag richtete seine Heimatstadt Fürth bei Nürnberg ihm ein großes Fest aus. Eine besondere Ehrung für die Diplomatie-Legende. Und auch Fürth durfte sich dabei ein wenig selbst feiern; so ließ Kissinger nicht unerwähnt, dass er sich sein langes Leben lang seinen fränkischen Akzent bewahrt habe.

Heinz Alfred Kissinger wurde am 27. Mai 1923 in Fürth geboren. Nach der Machtergreifung der Nazis gelang der jüdischen Familie Kissinger die Ausreise nach Amerika . Kissinger wurde in den Vereinigten Staaten eingebürgert, aus Heinz wurde Henry.

Kissinger: Schillernde Figur der US-Politik

Nahost: Kissinger prägt Begriff der "Pendel-Diplomatie"

Kissinger - der gnadenlose Pragmatiker

"Jahrhundertgestalt", "ein außenpolitisches Genie", "Brückenbauer" - seine Erfolge machten Henry Kissinger zum vielleicht berühmtesten Diplomaten in der US-Geschichte. Doch so groß das internationale Lob für Kissinger ausfiel, so laut und scharf war auch die Kritik an ihm. Trotz des Waffenstillstandsabkommens im Vietnamkriegs im Jahr 1973, ging der Krieg noch zwei Jahre weiter und das vietnamesische Saigon fiel an die Kommunisten.