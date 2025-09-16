Trump verklagt New York Times auf 15 Milliarden - Fall Epstein

US-Präsident Donald Trump zieht weiter gegen unliebsame Medien zu Felde: Nun will er die "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar verklagen. Er wirft dem Blatt Lügen vor.

Donald Trump will eine weitere Medien-Klage anstrengen. (Archivfoto) Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage gegen die "New York Times" angekündigt, in der er 15 Milliarden Dollar von der Zeitung fordern will. Das Blatt sei "zu einem regelrechten 'Sprachrohr' der radikalen linken Demokratischen Partei geworden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Heute habe ich die große Ehre, eine 15-Milliarden-Dollar-Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede gegen die New York Times einzureichen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump hatte Mitte Juli bereits vom "Wall Street Journal" mindestens 10 Milliarden Dollar Schadenersatz gefordert. Hintergrund war ein Bericht über eine angebliche Verbindung Trumps zu Epstein.

Trump wirft "NYT" Verbreitung von Lügen vor

Trump hatte bereits vergangene Woche gedroht, die "New York Times" zu verklagen. Es ging um Trumps Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, konkret um eine sexuell anzügliche Notiz und eine Zeichnung, die angeblich von Trump stammen soll.

Trump betonte nun, die Zeitung habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über Trump, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und die USA als Ganzes zu verbreiten.

Er kritisierte die Zeitung auch dafür, während des Präsidentschaftswahlkampfs seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris unterstützt zu haben. "Ich betrachte dies als den größten illegalen Wahlkampfbeitrag aller Zeiten", schrieb er.

Kurz vor der US-Wahl verklagte Donald Trump den US-amerikanischen Sender CBS News auf zehn Milliarden Dollar Schadenersatz. Die Klage galt vor allem als politischer Schachzug.

Auch Klagen gegen andere Medien

"Die "New York Times" durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört JETZT auf", schrieb Trump. Die Klage werde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Trump hat in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen den Sender CBS und den Sender ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.

Zudem zieht der US-Präsident gegen verschiedene weitere Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. So war etwa die US-Nachrichtenagentur AP von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Sie hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko - "Golf von Amerika" - zu übernehmen.