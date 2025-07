Trump und Epstein: Neue Vorwürfe - was wir wissen

Offenbar gingen die beiden Männer im Jahr 2004 jedoch im Streit auseinander - die "Washington Post" berichtet , dass beide dasselbe Grundstück am Meer in Palm Beach kaufen wollten. Trump behauptet, seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr mit Epstein gesprochen zu haben. Die von Trump erwähnte Freundschaft fällt jedoch teilweise in einem Zeitraum, in dem Epstein Sexualstraftaten begangen haben soll.