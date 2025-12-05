Netflix übernimmt Warner Bros. Discovery in Milliarden-Deal

Der US-Streamer Netflix übernimmt den Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Mit dem Deal holt Netflix weitere Serien-Erfolge in den Konzern. Branchenvertreter warnen.

Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood Urgestein Warner Brothers. Nach einem Bieterwettstreit zahlt Netflix dafür knapp 82,7 Milliarden Dollar. 05.12.2025 | 0:28 min

Der US-Streamingdienst Netflix übernimmt den Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Wie die beiden US-Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, zahlt Netflix dafür eine Summe von fast 83 Milliarden Dollar - rund 71,3 Milliarden Euro.

Warner Bros. Discovery hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere Übernahmeangebote eingegangen waren. Zum Konzern gehören neben den Hollywood-Studios und dem Streaming-Dienst HBO Max auch mehrere Fernsehsender. Vor der Übergabe habe es einen Bieter-Wettstreit mit Paramount, dem alten Hollywood-Rivalen von Warner, gegeben, heißt es.

Kino-Geschäft könnte Netflix noch mächtiger machen

Netflix holt sich mit dem Zukauf unter anderem Batman und Superman sowie zahlreiche HBO-Serien von "Game of Thrones" bis "Die Sopranos" ins Haus. Zugleich wird der Dienst nun auch im Kino-Geschäft aktiv - bisher lehnte Netflix es stets ab, seine Filme groß in Kinos zu bringen und konzentrierte sich lieber aufs Streaming.

Netflix ist der klare Marktführer im Streaming-Geschäft. Das vergangene Jahr schloss der Dienst mit gut 300 Millionen zahlenden Kundenhaushalten weltweit ab, danach wurden keine Zahlen mehr genannt. HBO Max lag zuletzt bei 128 Millionen Abo-Kunden. Sollte der Deal am Widerstand von Wettbewerbshütern scheitern, wird laut Berichten eine Vertragsstrafe von fünf Milliarden Dollar fällig.

George Clooney feiert die Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" zusammen mit Ehefrau Amal Clooney. 30.09.2025 | 0:42 min

Star-Regisseur warnt vor "Katastrophe"

"Unsere Mission war schon immer, die Welt zu unterhalten", wird Netflix-CEO Ted Sarandos in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Die Übernahme kombiniere "zwei wegweisende Unterhaltungsunternehmen" und schaffe so ein "außergewöhnliches Unterhaltungsangebot", heißt es weiter.

Führende Hollywood-Vertreter sehen eine Übernahme von Warner Bros. kritisch, da sie befürchten, dass Netflix das Kinogeschäft künftiger Produktionen einschränken könnte. Der Star-Regisseur James Cameron sagte kürzlich im Podcast "The Town", eine Übernahme von Warner Bros. durch Netflix wäre "eine Katastrophe".

Quelle: AFP, dpa