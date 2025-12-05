  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft
Unternehmen

Netflix übernimmt Warner Bros. Discovery in Milliarden-Deal

Deal über fast 83 Milliarden Dollar:Netflix übernimmt Medienkonzern Warner Bros. Discovery

|

Der US-Streamer Netflix übernimmt den Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Mit dem Deal holt Netflix weitere Serien-Erfolge in den Konzern. Branchenvertreter warnen.

Das Netflix Logo

Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood Urgestein Warner Brothers. Nach einem Bieterwettstreit zahlt Netflix dafür knapp 82,7 Milliarden Dollar.

05.12.2025 | 0:28 min

Der US-Streamingdienst Netflix übernimmt den Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery. Wie die beiden US-Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, zahlt Netflix dafür eine Summe von fast 83 Milliarden Dollar - rund 71,3 Milliarden Euro.

Warner Bros. Discovery hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere Übernahmeangebote eingegangen waren. Zum Konzern gehören neben den Hollywood-Studios und dem Streaming-Dienst HBO Max auch mehrere Fernsehsender. Vor der Übergabe habe es einen Bieter-Wettstreit mit Paramount, dem alten Hollywood-Rivalen von Warner, gegeben, heißt es.

Kino-Geschäft könnte Netflix noch mächtiger machen

Netflix holt sich mit dem Zukauf unter anderem Batman und Superman sowie zahlreiche HBO-Serien von "Game of Thrones" bis "Die Sopranos" ins Haus. Zugleich wird der Dienst nun auch im Kino-Geschäft aktiv - bisher lehnte Netflix es stets ab, seine Filme groß in Kinos zu bringen und konzentrierte sich lieber aufs Streaming.

Netflix ist der klare Marktführer im Streaming-Geschäft. Das vergangene Jahr schloss der Dienst mit gut 300 Millionen zahlenden Kundenhaushalten weltweit ab, danach wurden keine Zahlen mehr genannt. HBO Max lag zuletzt bei 128 Millionen Abo-Kunden. Sollte der Deal am Widerstand von Wettbewerbshütern scheitern, wird laut Berichten eine Vertragsstrafe von fünf Milliarden Dollar fällig.

George Clooney bei "Jay Kelly"-Premiere

George Clooney feiert die Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" zusammen mit Ehefrau Amal Clooney.

30.09.2025 | 0:42 min

Star-Regisseur warnt vor "Katastrophe"

"Unsere Mission war schon immer, die Welt zu unterhalten", wird Netflix-CEO Ted Sarandos in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Die Übernahme kombiniere "zwei wegweisende Unterhaltungsunternehmen" und schaffe so ein "außergewöhnliches Unterhaltungsangebot", heißt es weiter.

Führende Hollywood-Vertreter sehen eine Übernahme von Warner Bros. kritisch, da sie befürchten, dass Netflix das Kinogeschäft künftiger Produktionen einschränken könnte. Der Star-Regisseur James Cameron sagte kürzlich im Podcast "The Town", eine Übernahme von Warner Bros. durch Netflix wäre "eine Katastrophe".

Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 05.12.2025 um 16:50 Uhr.   
Themen
NetflixUSA

Mehr News aus Hollywood

  1. Zwei Tüten voller Popcorn in einem leeren Kinosaal

    Popcorn statt Play-Taste:Wie sich Kinos gegen Streaming-Dienste behaupten wollen

    von Michael Kniess
    mit Video4:12
  2. Die berühmten Schauspielerinnen des Stranger-Things-Cast in einer düsteren Szene aus der letzten Staffel.

    Streaming-Highlights im Dezember:Finale von Stranger Things und die Stenbeck-Story

    von Christian Thomann-Busse
    mit Video6:06
  3. Der Filmemacher Woody Allen posiert während eines Fototermins für den Film „You Will Meet a Tall Dark Stranger“ bei den 63. Internationalen Filmfestspielen in Cannes, Südfrankreich, am 15. 5. 2010.
    Bilderserie

    50 Filme und 24 Oscar-Nominierungen:Woody Allen wird 90: Ein Leben wie Filmstoff

  4. Schauspieler Kevin Spacey

    US-Schauspieler:Spacey räumt mit Gerüchten auf: "Ich bin nicht obdachlos"

    mit Video1:35