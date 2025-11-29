Sind alle bereit für den Jahresendspurt? Er reicht in den Streaming-Portalen von rasant bis charmant: Hier kommt unser Überblick über die Highlights im Dezember.

Jetzt geht es ganz offiziell ans Türchen-Öffnen, Geschenke-Shoppen (und -Verpacken) und den ganzen Rest drumherum. Das kann auch schon mal in Hochspannung enden - ganz so wie in "Gran Turismo" (ab 9. Dezember im ZDF-Streaming-Portal), wo ein Jugendlicher vom Lenkrad an der Spielekonsole in einen richtigen Rennwagen wechselt. Genau so geschehen. Ja, Wunder werden manchmal wahr - und nicht nur zum Weihnachtsfest!

Um eine ganz andere fantastische Karriere geht es in dieser Serie:

Stenbeck (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Jan Stenbeck hat als schwedischer Tycoon viele Branchen umgekrempelt. Quelle: ZDF

Er war nicht nur ein smarter Filou, sondern auch ein Unternehmer mit ausgesprochen feiner Nase für Trends: Der schwedische Tycoon Jan Stenbeck hat die Medienlandschaft seines Landes aufgemischt wie niemand sonst. Privatfernsehen, Telekommunikation oder Zeitungsbusiness - Stenbeck hat viele Branchen umgekrempelt. Genau darum geht es in dieser Drama-Serie, die sowohl das Persönliche als auch das Geschäftliche im Blick hat. Von 1975 bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2002. Ohne den Anspruch einer zu 100 Prozent akkuraten Biografie, dafür aber mit dem Blick auf die große Story. Smart!

Stenbeck läuft ab 12. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

Stranger Things (Science-Fiction-Horror-Serie, Staffel 5, Netflix)

Seit 2016 fasziniert die Horror-Saga die Fangemeinde. Nach dieser fünften Staffel ist nun wirklich Schluss. Und Netflix macht das Ende spannend: vier Folgen jetzt, weitere drei am zweiten Weihnachtstag - und das finale Finale dann am 1. Januar!

Stranger Things 5 läuft bei Netflix.

Düstere Szene aus der letzten Staffel von Stranger Thing. Besonders im Winter sind gute Serien-Empfehlungen hilfreich, um der Kälte draußen zu entfliehen. Quelle: dpa

House of Bellevue (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Der 19-jährige Emm stürzt sich aus der Brandenburger Provinz direkt in die Berliner Ballroom-Szene - in eine queere Welt voller Glitzer und Glamour mit viel Performance und einer starken Community. Drama inklusive Identitätsfindung.

House of Bellevue läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Die Rache der Polly McClusky (Drama, Amazon Prime Video)

Nate hat Stress mit Kriminellen. So großen Stress, dass die Verbrecher es auf seine elfjährige Tochter Polly abgesehen haben. Auf der gemeinsamen Flucht kommen sich Vater und Tochter, die sich während Nates Haftstrafe entfremdet haben, einander wieder näher. Schwere Kost ohne Happy End.

Die Rache der Polly McClusky läuft bei Amazon Prime Video.

The Fantastic Four: First Steps (Dramedy-Serie, Disney+)

Die Vier bekommen es mit dem Bösewicht Galactus zu tun und müssen, man ahnt es, nur noch kurz die Welt retten. Und was soll man sagen: Superhelden machen halt Superhelden-Sachen. Läuft!

The Fantastic Four: First Steps läuft bei Disney+.

Asbest (Drama-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Gangster wider Willen: Momos Überlebenskampf geht in die zweite Runde. Wie es scheint, haben es einfach alle auf ihn abgesehen. Ein wilder Mix aus Straßenslang, Knastpoesie und ganz viel Action in Berlin.

Asbest 2: ab 5. Dezember in der ARD-Mediathek.

Queen of Fucking Everything (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Eigentlich lief es für sie wirklich super, doch dann verliert Immobilienmaklerin Linda einfach alles. Und jetzt: Reset - und wieder ganz neu hochkämpfen. Diesmal über die kriminelle Schiene von Helsinki. Bitterböses Drama.

Queen of Fucking Everything: ab 12. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

Mozart/Mozart (Event-Serie, ARD-Mediathek)

Um Mozart ranken sich wahrscheinlich mehr Legenden als Fakten. Amadeus der Superstar. Aber da war auch noch das Nannerl - seine fünf Jahre ältere Schwester Maria Anna. In dieser Serie sind beide die Stars. Was Klatsch, Tratsch und Drama natürlich wunderbar verdoppelt!

Mozart/Mozart: ab 12. Dezember in der ARD-Mediathek.

