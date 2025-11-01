Streaming-Highlights im November: Ringe der Macht und The Witcher

Die Winterzeit hat auch ihre guten Seiten: eine Stunde eher dunkel bedeutet mehr Qualitätszeit fürs Streaming. Unser Überblick über die Highlights der Mediatheken im November.

Fantasy im Herbst: Die Ringe der Macht und The Witcher

Film- und Serien-Experte Patrick Lipke stellt die neusten Highlights der Streaming-Welt für den November vor. Anlässlich zu Halloween sind auch einige gruselige Tipps dabei – Spannung garantiert! 27.10.2025 | 8:56 min

Wer hat schon Spekulatius und Dominosteine griffbereit? Passt perfekt zum Vorweihnachtsprogramm - und das startet ab 15. November im ZDF-Streaming-Portal mit einem großen Weihnachts-Paket. Der November steht zugleich im Zeichen der Erinnerung an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte: die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938.

Im Rahmen des senderübergreifenden Programmakzents "Gegen das Vergessen - 80 Jahre Kriegsende" läuft deshalb im ZDF-Streaming-Portal unter anderem ab 3.11. das Drama "Sturm kommt auf".

Was darüber hinaus in Sachen Streaming zu erwarten ist, lesen Sie hier:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Fantasy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Nach Morgoths Fall erklärt der Hohe König Gil-galad den langen Krieg für beendet, doch die Elbin Galadriel findet keinen Frieden und will den Kampf nicht ruhen lassen. 30.10.2025 | 60:18 min

Lange vor Frodo, Bilbo und dem Einen Ring: das Zweite Zeitalter Mittelerdes. Elben, Zwerge, Menschen und neue Völker leben in einer trügerischen Friedenszeit. Galadriel jagt die Schatten eines wiedererstarkenden Bösen - und glaubt allein an dessen Rückkehr.

Während die Menschen ihre Bündnisse vergessen, schmieden Zwerge ehrgeizige Allianzen mit den Elben. Harfüße - kleine Vorfahren der Hobbits - wandern durchs Land und treffen auf einen mysteriösen Fremden. Alles scheint Zufall, doch alles ist Schicksal. Die Welt wankt zwischen Schönheit und Untergang. Ein monumentaler Prolog zum Mythos, den alle kennen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Muromachi Outsiders (Historien-Drama, Amazon Prime Video)

Roh, staubig und erstaunlich lebendig: Ein herrenloser Ronin streift wie ein japanischer Robin Hood durch das 15. Jahrhundert - flankiert von einem kampfbegabten Jungen. Westernklänge zum Kampf, keine Zeit für Arthouse-Ballett. Ein raues Stück Kino über Würde und Überleben im Japan vor 600 Jahren.

Muromachi Outsiders läuft bei Amazon Prime Video.

Almania (Comedy-Serie, Staffel 3, ARD Mediathek)

Gute Bildung ist ja ein Langfristprojekt, und deshalb ist Herr Stimpel zurück im Programm! Diesmal ist der Pädagoge von der Brennpunkt-Gesamtschule nominiert als Lehrer des Jahres - und wie immer hoch motiviert und eigentlich nie nicht peinlich. Köstlich!

Almania läuft in der ARD Mediathek.

The Witcher (Fantasy-Serie, Staffel 4, Netflix)

Es war ein Abschied und ist ein Neuanfang: Henry Cavill hat sich als Darsteller des Geralt von Riva verabschiedet - und an seiner Stelle spielt nun Liam Hemsworth den schier unbesiegbaren Monstertöter. Mit Vollgas durch die mittelalterliche Welt voller Monster und Intrigen: Los geht’s!

The Witcher läuft bei Netflix.

Liam Hemsworth übernimmt in der vierten Staffel von "The Witcher" die Rolle des Hexers Geralt. Gemeinsam mit seiner Verlobten Gabriella Brooks präsentiert er sich bei der Premiere in London. 24.10.2025 | 0:51 min

Chad Powers (Dramedy-Serie, Disney+)

Ein ehemaliger Football-Star, dessen Ruf ruiniert ist, startet sein zweites Leben als Quarterback mit Gesichtsmaskerade und sehr spezieller Persönlichkeit. Jede Menge Klamauk, peinliche Momente und ein wenig Herz-Schmerz. Vergnüglich!

Chad Powers läuft bei Disney+.

The other gAIrl (Dramedy-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Lisa hat eine Tanzschule und sonst den ganzen Familienalltag inklusive Kind am Hals, Frank steht im Job schwer unter Strom und fehlt daheim immer dann, wenn man ihn dringend braucht. Und dann ist da noch Maia, die brandneue Chat-KI, mit der sich Frank anfreundet … es rummst im längst nicht mehr so trauten Heim.

The other gAIrl läuft ab 7.11. im ZDF-Streaming-Portal.

Wie wird KI den Arbeitsmarkt in Deutschland verändern? Sie ist ein zweischneidiges Schwert für den Arbeitsmarkt: Chance für Innovation, aber auch Bedrohung von Arbeitsplätzen. 30.10.2025 | 2:48 min

Stabil (Coming-of-Age-Serie, ARD Mediathek)

Sensibles Thema: Greta kommt mit dem Unfalltod ihrer älteren Schwester nicht klar. In der Jugendpsychiatrie trifft sie auf weitere Jugendliche, die mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Gefühlvoll inszenierte Story, nicht nur für eine jüngere Zielgruppe.

Stabil: ab 14.11. in der ARD Mediathek.

Toxic Tom (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Tom verkauft Damenmode und ist ein frustrierter Internet-Troll. Nach einem Hassposting, in dem er eine Vergewaltigung androht, machen Internet-User seine Identität öffentlich. Nun richten sich Hass und Hetze gegen ihn. Zunächst scheint ihn eine Tarnung als Frau zu schützen ...

Toxic Tom: ab 18.11. im ZDF-Streaming-Portal.