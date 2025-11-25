Nach einem Interview kamen Gerüchte auf, der einst gefeierte US-Schauspieler Kevin Spacey sei obdachlos. In einer Videobotschaft bezieht er dazu klar Stellung.

Spacey räumt mit Gerüchten auf: "Ich bin nicht obdachlos"

"House Of Cards"-Hauptdarsteller Kevin Spacey räumt die Gerüchte über eine angebliche Obdachlosigkeit aus. Man habe bewusst eine irreführende Schlagzeile über seine Wohnsituation veröffentlicht. 25.11.2025 | 1:35 min

Im vergangenen Jahr wurde die Villa von US-Schauspieler Kevin Spacey in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland zwangsversteigert. In einem Interview mit "The Telegraph" erzählte er vor Kurzem, dass er seitdem kein festes Zuhause mehr habe. Er würde in Hotels oder Airbnbs leben. Schnell verbreitete sich in den Sozialen Medien das Gerücht, er sei obdachlos.

Der "House of Cards"-Darsteller veröffentlichte daraufhin ein Video auf Instagram. Er sehe die Notwendigkeit, auf die Gerüchte zu reagieren:

Nicht auf die Presse, sondern auf die Tausenden von Menschen, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben und mir einen Platz zum Bleiben angeboten oder einfach gefragt haben, ob es mir gut geht. „ Kevin Spacey, Schauspieler

Spacey stellt klar: keine Obdachlosigkeit

Der Schauspieler bedankte sich bei allen, die ihm eine Couch zum Übernachten angeboten oder sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt hatten, für ihre Großzügigkeit. Aber er stellte auch klar:

Dass es unehrlich von mir wäre, euch glauben zu lassen, dass ich tatsächlich obdachlos im umgangssprachlichen Sinne bin. „ Kevin Spacey, Schauspieler

Kevin Spacey verteidigte den Reporter, der ihn interviewt habe - kritisierte aber den "Telegraph" für die Schlagzeile, die die Gerüchte erst in Gang gesetzt hätten.

Karriereabbruch nach Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten

Kevin Spacey war über Jahre einer der führenden Schauspieler in Hollywood. Zwei Oscars krönten seine Laufbahn: 1996 für "Die üblichen Verdächtigen" und 2000 für "American Beauty". Internationale Aufmerksamkeit erhielt er ab 2013 auch für seine Rolle als manipulativer Politiker Francis Underwood in der Erfolgsserie "House of Cards".

Doch 2017 beendeten Vorwürfe von mehr als 30 Männern wegen sexuellen Fehlverhaltens seine Karriere abrupt. Spacey hatte alle Vorwürfe stets zurückgewiesen - unter anderem in dem Dokumentarfilm "Spacey Unmasked" aus dem Jahr 2024.

Im Jahr 2023 wurde Spacey in einem Fall vor dem Londoner Gericht freigesprochen, in dem vier Männer sagten, er habe sie zwischen 2001 und 2013 sexuell angegriffen. Er wurde auch 2022 in einer zivilrechtlichen Klage nicht haftbar gemacht, die der Schauspieler Anthony Rapp eingebracht hatte und in der er behauptete, Spacey habe ihn missbraucht, als er 14 Jahre alt war.

Berufliche Schwierigkeiten und Comeback-Versuch

Seitdem versucht der Schauspieler wieder ein Bein auf den Boden zu bekommen und ein Comeback zu starten.

Auf seltsame Weise fühle ich mich wieder an den Anfang meiner Karriere zurückversetzt: Ich gehe einfach dorthin, wo es Arbeit gibt. „ Kevin Spacey, Schauspieler

Ende August hatte Spacey seinen neuen Film "Holiguards Saga - The Portal of Force" im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig vorgestellt. Er spielt darin eine der Hauptrollen. Der Actionthriller ist zudem seine erste Regiearbeit seit über 20 Jahren.

Er zeigte zudem kürzlich eine Varieté-Show in Zypern, die auch der Anlass für das "Telegraph"-Interview war. In seiner aktuellen Videobotschaft erzählte er, dass er wieder an mehreren Projekten arbeite und dankbar sei, dass er wieder viele Jobs hätte.