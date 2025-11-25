US-Schauspieler:Spacey räumt mit Gerüchten auf: "Ich bin nicht obdachlos"
Nach einem Interview kamen Gerüchte auf, der einst gefeierte US-Schauspieler Kevin Spacey sei obdachlos. In einer Videobotschaft bezieht er dazu klar Stellung.
Im vergangenen Jahr wurde die Villa von US-Schauspieler Kevin Spacey in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland zwangsversteigert. In einem Interview mit "The Telegraph" erzählte er vor Kurzem, dass er seitdem kein festes Zuhause mehr habe. Er würde in Hotels oder Airbnbs leben. Schnell verbreitete sich in den Sozialen Medien das Gerücht, er sei obdachlos.
Der "House of Cards"-Darsteller veröffentlichte daraufhin ein Video auf Instagram. Er sehe die Notwendigkeit, auf die Gerüchte zu reagieren:
Spacey stellt klar: keine Obdachlosigkeit
Der Schauspieler bedankte sich bei allen, die ihm eine Couch zum Übernachten angeboten oder sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt hatten, für ihre Großzügigkeit. Aber er stellte auch klar:
Kevin Spacey verteidigte den Reporter, der ihn interviewt habe - kritisierte aber den "Telegraph" für die Schlagzeile, die die Gerüchte erst in Gang gesetzt hätten.
Karriereabbruch nach Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten
Kevin Spacey war über Jahre einer der führenden Schauspieler in Hollywood. Zwei Oscars krönten seine Laufbahn: 1996 für "Die üblichen Verdächtigen" und 2000 für "American Beauty". Internationale Aufmerksamkeit erhielt er ab 2013 auch für seine Rolle als manipulativer Politiker Francis Underwood in der Erfolgsserie "House of Cards".
Doch 2017 beendeten Vorwürfe von mehr als 30 Männern wegen sexuellen Fehlverhaltens seine Karriere abrupt. Spacey hatte alle Vorwürfe stets zurückgewiesen - unter anderem in dem Dokumentarfilm "Spacey Unmasked" aus dem Jahr 2024.
Im Jahr 2023 wurde Spacey in einem Fall vor dem Londoner Gericht freigesprochen, in dem vier Männer sagten, er habe sie zwischen 2001 und 2013 sexuell angegriffen. Er wurde auch 2022 in einer zivilrechtlichen Klage nicht haftbar gemacht, die der Schauspieler Anthony Rapp eingebracht hatte und in der er behauptete, Spacey habe ihn missbraucht, als er 14 Jahre alt war.
Berufliche Schwierigkeiten und Comeback-Versuch
Seitdem versucht der Schauspieler wieder ein Bein auf den Boden zu bekommen und ein Comeback zu starten.
Ende August hatte Spacey seinen neuen Film "Holiguards Saga - The Portal of Force" im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig vorgestellt. Er spielt darin eine der Hauptrollen. Der Actionthriller ist zudem seine erste Regiearbeit seit über 20 Jahren.
Er zeigte zudem kürzlich eine Varieté-Show in Zypern, die auch der Anlass für das "Telegraph"-Interview war. In seiner aktuellen Videobotschaft erzählte er, dass er wieder an mehreren Projekten arbeite und dankbar sei, dass er wieder viele Jobs hätte.
Mehr Promi-News
Nachrichten | hallo deutschland:Spacey sauer über Obdachlosigkeitsgerüchtevon Luise Reinke1:35 min
Nachrichten | hallo deutschland:Beyoncé im Rennanzug bei der Formel 1von Markus Rosendahl0:28 min
Nachrichten | hallo deutschland:Boris Becker wird zum fünften Mal Vatervon Markus Rosendahl0:40 min
Nachrichten | hallo deutschland:Hollywoodschauspieler Udo Kier ist totvon Markus Rosendahl1:04 min
Nachrichten | hallo deutschland: Franziska Hartmann in "Katharina Tempel"von Petra Meier2:59 min
Nachrichten | hallo deutschland:Kate Hudson und Hugh Jackman bei Filmpremierevon Markus Rosendahl0:28 min
Nachrichten | hallo deutschland:"No Angels" feiern musikalisches Weihnachtenvon Markus Aust2:36 min
Nachrichten | hallo deutschland:Posthumer Stern für Chadwick Bosemanvon Astrid Henryson0:56 min
Nachrichten | hallo deutschland:Mick Jagger besucht seine Grundschulevon Astrid Henryson0:26 min
Nachrichten | hallo deutschland:Trauer um Kinderbuchautor Helme Heinevon Luise Reinke2:08 min
Nachrichten | hallo deutschland:Simone Thomalla besucht Zirkus-Premierevon Astrid Henryson1:03 min
Nachrichten | hallo deutschland:Tom Beck und Chryssanthi gemeinsam am Setvon Sebastian Gorski3:03 min
Nachrichten | hallo deutschland:Comeback-Auftritt für Prinzessin Katevon Christina Esselborn0:35 min