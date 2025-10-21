Warner Bros. Discovery prüft Verkauf - mehrere Interessenten

US-Unterhaltungskonzern:Warner Bros. Discovery prüft Verkaufsoptionen
Der US-Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery hat von mehreren Interessenten Übernahmeangebote erhalten. Nach eigenen Angaben prüft das Unternehmen nun einen Verkauf.
Der US-Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery hat Übernahmeangebote von mehreren Interessenten bestätigt und einen Verkauf nicht ausgeschlossen.
In einer Erklärung vom Dienstag teilte der Konzern mit, dass er angesichts des "unaufgeforderten Interesses" mehrerer Parteien sowohl am gesamten Unternehmen als auch speziell an Warner Bros. eine Prüfung "strategischer Alternativen" eingeleitet habe.
Abspaltungen und Fusionen als Optionen auf dem Tisch
Nun würden verschiedene Varianten für die Zukunft geprüft, hieß es weiter. Darunter sei neben dem Verkauf des gesamten Unternehmens auch eine Fusion für das Hollywood-Studio und eine Abspaltung der Fernsehsender in der Sparte Discovery.
Zu Warner Bros. Discovery gehören neben dem Warner-Bros-Filmstudio unter anderem der Nachrichtensender CNN, der europäische TV-Sender Eurosport, der Pay-TV-Anbieter HBO sowie der Streamingdienst HBO Max.
Der Konzern hatte bereits Schritte zur Abtrennung der klassischen TV-Sender vom Film- und Streaming-Geschäft bis Mitte 2026 eingeleitet. Diese würden nun zwar weiter vorangetrieben, es sei aber nur noch eine der Optionen.
Spekulationen auf einen Bieterwettkampf hievten die Aktien der Firma zeitweise auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 20,58 Dollar.
Warner Bros. Discovery macht keine Angaben zu Interessenten
Warner Bros. Discovery machte keine Angaben darüber, wer die Interessenten sind. Ein Unternehmenssprecher wollte sich auch auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP nicht dazu äußern. Dem TV-Sender CNBC zufolge gehören der Streamingdienst Netflix und der Medienkonzern Comcast, der unter anderem den TV-Sender NBC betreibt, zu den Interessenten.
Zuletzt waren Berichte über Übernahmepläne seitens des Rivalen Paramount Skydance zirkuliert. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Warner-Chef David Zaslav erste Annäherungsversuche von Paramount zurückgewiesen habe. Paramount-Skydance-Chef David Ellison soll daraufhin erwogen haben, sich direkt an die Aktionäre zu wenden.
