  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Nike: Ermittlungen wegen angeblicher Diskriminierung von Weißen

Diskriminierung von Weißen?:US-Behörde ermittelt gegen Sportartikelhersteller Nike

|

Die US-Regierung wirft dem Sportartikelhersteller Nike Diskriminierung weißer Beschäftigter vor. Nun soll ein Gericht die Herausgabe angeforderter Informationen erzwingen.

Logo von Nike

Die US-Antidiskriminierungsbehörde EEOC untersucht, ob Nike gezielt weiße Angestellte und Bewerber benachteiligt habe. Der Konzern nannte das Vorgehen der Behörde "überraschend".

05.02.2026 | 0:36 min

Die US-Regierung hat ein US-Gericht aufgerufen, eine Vorladung gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen der angeblichen Diskriminierung weißer Menschen durchzusetzen. Der Konzern habe "die angeforderten Informationen nicht vollständig bereitgestellt", hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in dem Antrag der US-Kommission für Gleichstellung am Arbeitsplatz (EEOC) an das Gericht im US-Bundesstaat Missouri.

Die EEOC bezog sich darin auf eine Klage ihrer Vorsitzenden Andrea Lucas aus dem Jahr 2024, wonach Nike mit seinen Einstellungskriterien womöglich gegen das Gesetz verstoßen habe.

Diverse Teams gelten als erfolgreicher – doch weltweit geraten Vielfaltsprogramme unter Druck. Ausgelöst hat das der Kurswechsel in den USA unter Präsident Trump.

Diverse Teams gelten als erfolgreicher - doch weltweit stehen Vielfaltsprogramme seit Trumps erneuter Wahl zum US-Präsidenten unter Druck.

16.05.2025 | 1:36 min

Lucas hatte Nike 2024 vorgeworfen, "ein Muster oder eine Praxis unterschiedlicher Behandlung gegenüber weißen Beschäftigten, Bewerbern und Ausbildungsprogrammen" verfolgt zu haben. Zudem habe der Sportartikelhersteller das Gesetz gebrochen, indem er Vorgaben setze, wonach 30 Prozent der Belegschaft in Führungspositionen von Minderheiten besetzt sein sollen.

Nike: "Überraschende und ungewöhnliche Eskalation"

Nike nannte das Vorgehen der EEOC gegenüber der Nachrichtenagentur AFP eine "überraschende und ungewöhnliche Eskalation" und erklärte, sich "umfassend und in gutem Glauben" an der Untersuchung beteiligt zu haben. Das Unternehmen habe bereits "Tausende Seiten an Informationen und ausführliche schriftliche Antworten" bereitgestellt, hieß es in einer E-Mail von Nike an AFP.

Wir verpflichten uns zu fairen und rechtmäßigen Beschäftigungspraktiken und halten alle geltenden Gesetze ein, einschließlich jener, die Diskriminierung verbieten.

Nike-Mitteilung

Trump bekämpft Gleichstellungsprogramme als "woker Wahnsinn"

US-Präsident Donald Trump hatte Lucas nach seinem erneuten Amtsantritt vor knapp einem Jahr zur Vorsitzenden der EEOC gemacht. Das Gremium war 1964 während der Bürgerrechtsbewegung gegründet worden, um der Diskriminierung von Schwarzen entgegenzuwirken.

USA Diversitätsstopp

Diversität galt lange als Fortschritt in Unternehmen. Doch zügig nach Donald Trumps erneutem Amtsantritt stoppte die US-Regierung das im eigenen Land und übt seither internationalen Druck aus, auch auf deutsche Unternehmen.

16.05.2025 | 1:35 min

Trump hat solchen Programmen für Diversität, Gleichstellung und Inklusion (DEI) allerdings den Kampf angesagt, da er sie für "woken Wahnsinn" hält. Deshalb soll die EEOC "farbenblind" agieren und "Leistung" fördern.

Im vergangenen Dezember hatte Lucas weiße Männer aufgerufen, Beschwerde einzureichen, wenn sie am Arbeitsplatz aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Geschlechts diskriminiert worden seien. Weiße Männer würden "systematisch und rechtswidrig" benachteiligt, betonte sie.

Blick auf das John F. Kennedy Center for the Performing Arts, das kürzlich in Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts umbenannt wurde, in Washington, DC, am 29.12.2025.

Donald Trump hat angekündigt, das Kennedy Center - Kulturzentrum der USA - wegen Renovierungsarbeiten für zwei Jahre zu schließen. Kritiker sehen darin eine weitere Politisierung der Einrichtung.

02.02.2026 | 0:30 min

Statistiken widersprechen Behauptung der US-Regierung

Die Statistiken widersprechen dem: Nach einer Studie der Denkfabrik Pew Research Center verfügen weiße Haushalte in den USA im Schnitt über zehnmal so viel Einkommen wie schwarze. Frauen verdienen durchschnittlich 85 Prozent des Gehaltes von Männern.

Laut einer McKinsey-Studie sind Managementpositionen in US-Unternehmen im Schnitt nur zu 29 Prozent von Frauen besetzt. Frauen seien "immer noch auf allen Ebenen unterrepräsentiert", heißt es.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 05.02.2026 um 11:45 Uhr in dem Beitrag "Ermittlungen gegen Nike wegen Diskriminierung".
Themen
USADonald Trump

Mehr zum Thema

  1. US-Präsident Donald Trump sitzt während einer Veranstaltung im Weißen Haus hinter seinem Schreibtisch im Oval Office.
    FAQ

    Konservativer Masterplan:Project 2025: Wie viel ist unter Trump schon Realität?

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video0:49
  2. Archiv: US-Außenminister Marco Rubio blickt auf einen Veranstaltungsort

    Times New Roman statt Calibri:"Rückkehr zu Tradition": US-Außenminister ändert Schriftart

    mit Video0:38
  3. US-Pass

    US-Richterin:Stopp geschlechtsneutraler Pässe aufgehoben

  4. Besucher betrachten ein Porträt von US-Präsident Donald J. Trump von der Fotografin Pari Dukovic in der Smithsonian National Portrait Gallery in Washington, DC, USA, 25. 1. 2025.
    Analyse

    Dekret aus dem Weißen Haus:Wie Trump die US-Geschichte neu definieren will

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video10:19