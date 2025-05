Diversität in US-Unternehmen: Schluss mit Gleichheit?

Vor kurzem machte die Meldung die Runde, dass sich viele US-Unternehmen aus dem Sponsoring der Christopher Street Days in Köln und Berlin zurückgezogen haben. Ein deutliches Zeichen, wie sich die Beendigung vieler Gleichberechtigungsprogramme von US-Konzernen hierzulande bereits auswirkt. Jahrzehntelange Unterstützungen und Wertevorstellungen werden mit einem Handstreich eingestampft und verworfen.

Trumps erste 100 Tage im Amt zeigen bereits ihre Auswirkungen. Welche Veränderungen nimmt der neue US-Präsident an Wirtschafts- und Sozialpolitik und der aktuellen Weltordnung vor?

DEI soll Minderheiten helfen

Trump sei nach 100 Tagen im Amt nicht nur radikaler, er wolle das System rücksichtslos umkrempeln - und das in unglaublicher Geschwindigkeit, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Unternehmen stehen vor einem Dilemma

Vielfach wird dieses Verhalten nun als Einknicken vor Trump bezeichnet. Doch ist das wirklich so? Oder muss man nicht auch Verständnis haben für Unternehmen wie die Deutsche Telekom, die 65 Prozent ihres Umsatzes in den USA generieren? Schließlich geht es auch um Verantwortung für Mitarbeiter, um Unternehmensziele und Aktionärsinteressen.

Marc Liebscher, Rechtsanwalt und Mitglied des Vorstands der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, ergänzt konkret zu SAP: "Der Konzern hat nicht zur Unternehmensaufgabe, sich an einer kulturellen/politischen Auseinandersetzung über DEI zu beteiligen, sondern soll erfolgreich unternehmerisch tätig sein und ist dabei den Vorschriften der USA unterworfen. Er soll Gewinne erwirtschaften unter Beachtung der Rechtslage."

Fakt ist trotzdem, dass die aktuelle Entwicklung in den USA diametral demgegenüber steht, was gestern noch verlangt wurde. Eine Zeitenwende, auch weil die Gesetzeslage in Europa genau gegensätzlich ist. Es geht dementsprechend auch um die Glaubwürdigkeit im Heimatmarkt.