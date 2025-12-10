Times New Roman statt Calibri: US-Außenminister ändert Schriftart

Times New Roman statt Calibri:"Rückkehr zu Tradition": US-Außenminister ändert Schriftart
Das US-Außenministerium hat die Schriftart aller offiziellen Dokumente auf Times New Roman umgestellt. Erst 2023 wurde Calibri für mehr Barrierefreiheit eingeführt.
Für offizielle Dokumente des US-Außenministeriums soll ab sofort wieder die Schriftart Times New Roman genutzt werden - nicht mehr Calibri wie bisher. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Außenminister Marco Rubio macht damit den Schritt seines Vorgängers Antony Blinken rückgängig, der Calibri im Jahr 2023 einführte.
Rubio: "Wiederherstellung von Anstand und Professionalität"
Der Schritt sei eine "Rückkehr zu Tradition" und solle "Anstand und Professionalität" in den Schriftstücken des Ministeriums wiederherstellen, hieß es in der Handlungsanweisung. Calibri wirke im Vergleich zu Schriften wie Times New Roman "informell" und stehe im Widerspruch zum offiziellen Briefkopf der Abteilung, so Rubio.
Calibri ist eine Schriftart ohne Serifen - hat also im Gegensatz zu etwa Times New Roman keine Zierlinien am Ende der Buchstabenstriche. Vor rund zwei Jahren wurde auf das schnörkellose Calibri umgestellt und löste damit das zuvor fast 20 Jahre lang genutzte Times New Roman im Ministerium ab.
Calibri für mehr Barrierefreiheit
Begründet wurde die Einführung von Calibri damals mit der verbesserten Lesbarkeit für Menschen mit Behinderung. Blinken hatte dies nach Angaben der "Washington Post" in einem Schreiben an seine Angestellten erklärt. Dadurch würde der Zugang zu den Veröffentlichungen des Außenministeriums erhöht werden.
Zu einer Änderung der Schriftart zugunsten größerer Barrierefreiheit hatte das damalige Büro für Diversität und Inklusion im Außenministerium geraten. Solche Stellen von Diversitätsbeauftragten in Bundesbehörden wurden unter der neuen US-Regierung nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump abgeschafft.
