  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Times New Roman statt Calibri: US-Außenminister ändert Schriftart

Times New Roman statt Calibri:"Rückkehr zu Tradition": US-Außenminister ändert Schriftart

|

Das US-Außenministerium hat die Schriftart aller offiziellen Dokumente auf Times New Roman umgestellt. Erst 2023 wurde Calibri für mehr Barrierefreiheit eingeführt.

ZDFHeute Fallback Bild

Ab sofort nutzt das Außenministerium wieder Times New Roman für offizielle Dokumente. Calibri hatte Rubios Vorgänger Antony Blinken 2023 für bessere Lesbarkeit mit Hilfstechnologien eingeführt.

10.12.2025 | 0:38 min

Für offizielle Dokumente des US-Außenministeriums soll ab sofort wieder die Schriftart Times New Roman genutzt werden - nicht mehr Calibri wie bisher. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Außenminister Marco Rubio macht damit den Schritt seines Vorgängers Antony Blinken rückgängig, der Calibri im Jahr 2023 einführte.

Rubio: "Wiederherstellung von Anstand und Professionalität"

Der Schritt sei eine "Rückkehr zu Tradition" und solle "Anstand und Professionalität" in den Schriftstücken des Ministeriums wiederherstellen, hieß es in der Handlungsanweisung. Calibri wirke im Vergleich zu Schriften wie Times New Roman "informell" und stehe im Widerspruch zum offiziellen Briefkopf der Abteilung, so Rubio.

Nato-Außenminister in Brüssel

US-Außenminister Rubio spielt bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. Das Treffen der Nato-Außenminister sagte er jedoch ab - und schickte seinen Stellvertreter.

03.12.2025 | 0:21 min

Calibri ist eine Schriftart ohne Serifen - hat also im Gegensatz zu etwa Times New Roman keine Zierlinien am Ende der Buchstabenstriche. Vor rund zwei Jahren wurde auf das schnörkellose Calibri umgestellt und löste damit das zuvor fast 20 Jahre lang genutzte Times New Roman im Ministerium ab.

Calibri für mehr Barrierefreiheit

Begründet wurde die Einführung von Calibri damals mit der verbesserten Lesbarkeit für Menschen mit Behinderung. Blinken hatte dies nach Angaben der "Washington Post" in einem Schreiben an seine Angestellten erklärt. Dadurch würde der Zugang zu den Veröffentlichungen des Außenministeriums erhöht werden.

Zu einer Änderung der Schriftart zugunsten größerer Barrierefreiheit hatte das damalige Büro für Diversität und Inklusion im Außenministerium geraten. Solche Stellen von Diversitätsbeauftragten in Bundesbehörden wurden unter der neuen US-Regierung nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump abgeschafft.

US-Präsident Donald Trump sitzt während einer Veranstaltung im Weißen Haus hinter seinem Schreibtisch im Oval Office.

US-Behörden unter Druck: Wie viel von Project 2025 steckt schon in Trumps Regierung? Der Plan beinhaltet zum Beispiel die Abkehr von Programmen, die als zu liberal gelten.

28.11.2025 | 0:49 min
Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Schriftwechsel im US-Außenministerium" am 10.12.2025 um 12:45 Uhr.
Themen
Donald TrumpUSA

Mehr zur US-Politik

  1. Donald Trump winkt kurz vor seinem Abflug nach Alaska.
    Interview

    Neue US-Strategie erhöht Druck:Forscher warnt: "USA verabschieden sich" von Europa

    mit Video6:09
  2. von links nach rechts: Italienische Ministerpräsidentin Meloni, AfD-Chefin Weidel, der US-amerikanische Präsident Trump und der ungarischer Ministerpräsident Orbán.

    Neue US-Sicherheitsstrategie:So will Trump Europa weiter nach rechts rücken

    Video32:32
  3. Paramount-Gebäude am Sunset Boulevard in Beverly Hills, Los Angeles, USA, 4. April 2025.

    Übernahme von US-Filmstudio:Kampf um Warner Bros: Paramount überbietet Netflix

    von Tim Weber
    mit Video2:34
  4. 22.11.2025, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump spricht mit Jurnalisten, während er auf dem Weg zur Joint Base Andrews das Weiße Haus verlässt.
    Interview

    US-Rolle in den Friedensgesprächen:Expertin: USA sehen sich nicht mehr als Partner Europas

    mit Video5:19