"In die Sonne schauen": ZDF-Koproduktion auf Oscar-Shortlist

Die Chance auf einen Auslands-Oscar steigt: Das Drama "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es auf die Shortlist von 15 Kandidaten geschafft.

Die ZDF-Koproduktion "In die Sonne schauen" schafft es auf die Oscar-Shortlist. Damit ist der deutsche Film einer von 15 Kandidaten für den besten internationalen Film. 17.12.2025 | 0:28 min

Vier Mal in der Oscar-Geschichte ging die Trophäe für den besten internationalen Film nach Deutschland. Kommt bei den 98. Academy Awards eine fünfte hinzu?

Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat mit ihrem Drama "In die Sonne schauen" jetzt die erste Hürde genommen. Die ZDF-Koproduktion hat es bei der Oscar-Vorauswahl auf die Shortlist von 15 Kandidaten in der Kategorie "International Feature Film" geschafft. 86 Länder hatten sich für 2026 im Wettbewerb in der Sparte "International Feature Film" beworben.

Fünf Filme kommen in die Endrunde

Bei den Filmfestspielen in Cannes holte der von Kritikern gepriesene Film bereits im Mai den Preis der Jury. German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, hatte "In die Sonne schauen" (internationaler Titel "Sound of Falling") darauf im August als deutschen Kandidaten für die 98. Oscar-Verleihung ausgewählt.

Von den 15 Kandidaten werden am 22. Januar fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Oscars finden am 15. März 2026 statt.

Der ZDF-Film „In die Sonne schauen“ begeistert Kritiker mit der Geschichte von vier Frauen aus vier Epochen. Nach dem Cannes-Jurypreis ist er nun für einen Oscar nominiert. 29.08.2025 | 1:34 min

Generationen-Drama spielt in der Altmark

"In die Sonne schauen" wurde in Sachsen-Anhalt gedreht und erzählt eine Geschichte aus dieser Region. Der Film handelt von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind.

Jede von ihnen erlebt ihre Kindheit oder Jugend auf demselben Vierseitenhof in der Altmark, doch während sie ihre eigene Gegenwart durchstreifen, offenbaren sich ihnen Spuren der Vergangenheit - unausgesprochene Ängste, verdrängte Traumata, verschüttete Geheimnisse. "In die Sonne schauen" schaffte es in der Vorrunde dank der Kameraarbeit des Schweizers Fabian Gamper auch auf die Liste der 16 Kandidaten in der Sparte "Beste Kamera".

Mit ihrem Mehrgenerationenporträt „In die Sonne schauen“ bringt Mascha Schilinski zum ersten Mal seit acht Jahren einen deutschen Film auf die Leinwand des Filmfestivals in Cannes. 14.05.2025 | 2:25 min

ZDF-Programmdirektorin: "Mutiges, künstlerisch herausragendes Kino"

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke zeigte sich im August sehr erfreut, als klar wurde, dass der Film für Deutschland ins Rennen um die Academy Awards gehen soll: "'In die Sonne schauen' steht für das, was wir beim ZDF mit Leidenschaft und Kontinuität fördern: mutiges, künstlerisch herausragendes Kino. Dass der Film nun für Deutschland ins Oscar-Rennen gehen soll, freut uns sehr und unterstreicht die Relevanz unserer Koproduktionen für das internationale Parkett."

Der Film ist eine Produktion von Studio Zentral in Koproduktion mit dem ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und dem Deutschen Filmförderfonds.

Der preisgekrönte ZDF-Film "In die Sonne schauen" hat Premiere in Salzwedel gefeiert. Der Film bewirbt sich auch für die Oscar-Verleihung. 29.08.2025 | 1:37 min

Kommt ein fünfter Auslands-Oscar?

In den vergangenen Jahren lief es vergleichsweise gut für den deutschen Film in Hollywood. 2023 holte die Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" des gebürtigen Wolfsburgers Berger nicht nur den Oscar als bester internationaler Film, sondern auch noch drei weitere Preise für Kamera, Szenenbild und Filmmusik.

Insgesamt gewannen vier deutsche Produktionen in der Oscar-Geschichte den Preis für den besten internationalen Film. Vor "Im Westen nichts Neues" war das zuletzt 2007 Florian Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" gelungen. 2003 hatte "Nirgendwo in Afrika" von Caroline Link diesen Preis erhalten, 1980 die Romanverfilmung "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff.

