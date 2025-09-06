Filmfestspiele Venedig: Goldener Löwe für Jim Jarmusch

Der Goldene Löwe der Filmfestspiele Venedig geht an den Film "Father Mother Sister Brother" des US-amerikanischen Regisseurs Jim Jarmusch.

Jim Jarmusch wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Quelle: Tiziana FABI / AFP

Der US-Regisseur Jim Jarmusch ist für seinen Film "Father Mother Sister Brother" mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Das gab die Jury bekannt.

Der Film setzt sich in drei Episoden mit den komplexen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern auseinander - und der Sprachlosigkeit, die dabei oft herrscht. Unter anderen spielen Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling und Vicky Krieps mit.

Der US-Amerikaner zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Autorenfilmern ("Night on Earth", "Only Lovers Left Alive").

Die wichtigsten Preisträger im Überblick Goldener Löwe für den besten Film : "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch

: "Father Mother Sister Brother" von Jim Jarmusch Großer Preis der Jury : "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania

: "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania Silberner Löwe für die beste Regie : Benny Safdie für "The Smashing Machine"

: Benny Safdie für "The Smashing Machine" Spezialpreis der Jury : Gianfranco Rosi für "Sotto le nuvole"

: Gianfranco Rosi für "Sotto le nuvole" Preis für das beste Drehbuch : Valérie Donzelli und Gilles Marchand für "À pied d'œuvre"

: Valérie Donzelli und Gilles Marchand für "À pied d'œuvre" Preis für die beste Schauspielerin : Xin Zhilei für ihre Rolle in "The Sun Rises On Us All" von Cai Shangjun

: Xin Zhilei für ihre Rolle in "The Sun Rises On Us All" von Cai Shangjun Preis für den besten Schauspieler : Toni Servillo für seine Rolle in "La Grazia" von Paolo Sorrentino

: Toni Servillo für seine Rolle in "La Grazia" von Paolo Sorrentino Marcello-Mastroianni-Preis für die beste Jungdarstellerin: Luna Wedler für ihre Rolle in "Silent Friend" von Ildikó Enyedi

(Quelle: dpa)

Bei den Filmfestspielen in Venedig ist der Gaza-Krieg ein polarisierendes Thema. Im Mittelpunkt steht dabei ein Dokudrama über die letzten Momente eines palästinensischen Mädchens. 03.09.2025 | 2:42 min

Zweitwichtigster Preis für "The Voice of Hind Rajab"

Der zweitwichtigste Preis der Filmfestspiele, der Große Preis der Jury, ging an "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania. Die Tunesierin erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen. Es starb im Januar 2024 bei der Flucht seiner Familie aus der Stadt Gaza.

Der Film sowie mehrere unabhängige Untersuchungen legen nahe, dass Hind Rajab und Teile ihrer Familie von israelischen Streitkräften getötet wurden. Das israelische Militär bestreitet, den Angriff durchgeführt zu haben und teilte mit, es hätten sich zu der Zeit keine Truppen vor Ort befunden. Das Werk, das den Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 als Auslöser des Krieges nicht thematisiert, wurde unter anderen von Brad Pitt und Joaquin Phoenix produziert.

Kaouther Ben Hania wurde für "The Voice of Hind Rajab" ausgezeichnet. Quelle: Alessandra Tarantino/Invision/AP

Benny Safdie für beste Regie geehrt

Den Silbernen Löwen für die beste Regie erhielt der US-Amerikaner Benny Safdie für sein Wrestling-Drama "The Smashing Machine" mit Dwayne "The Rock" Johnson und Emily Blunt. Weitere Auszeichnungen gingen an: die Chinesin Xin Zhilei für ihre Rolle in "The Sun Rises On Us All" von Cai Shangjun (beste Schauspielerin), den Italiener Toni Servillo für seine Rolle in "La Grazia" von Paolo Sorrentino (bester Schauspieler) sowie die Franzosen Valérie Donzelli und Gilles Marchand für das beste Drehbuch mit "À pied d'œuvre".

Toni Servillo gewann den Volpi-Cup für den besten Schauspieler. Quelle: EPA/ETTORE FERRARI

Den Spezialpreis der Jury erhielt der Italiener Gianfranco Rosi für seine Neapel-Doku "Sotto le nuvole". Die Schweizerin Luna Wedler wurde für ihre Rolle in "Silent Friend" von Ildikó Enyedi mit dem Marcello-Mastroianni-Preis für die beste Jungdarstellerin ausgezeichnet.

Die 82. Filmfestspiele Venedig, die am 27. August begonnen hatten, zählen neben den Filmfestspielen in Cannes zu den bedeutendsten der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb hatten 21 Werke um die Hauptpreise konkurriert. Die Auszeichnungen wurden von einer internationalen Jury verliehen. Vorsitzender war der US-amerikanische Regisseur Alexander Payne.