Jeckes Treiben, sportliche Höchstleistungen und jede Menge Unterhaltung: Der Februar hält einiges für uns bereit. Hier kommt unser Blick auf die Streaming-Portale im Februar.

Der Februar lädt zu Streaming-Momenten ein: Patrick Lipke präsentiert die Highlights, darunter Selinas riskanter Aufstieg in "Requiem for Selina" und das Duell zweier Rivalen in "Heated Rivalry". 06.02.2026 | 8:07 min

Was für eine wilde Mischung! Während die karnevalistische Session gerade auf ihren Höhepunkt zusteuert - unter anderem natürlich mit der Prunksitzung "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" live aus Mainz am 13. Februar auch im ZDF-Streaming-Portal - ist das Großereignis dieses Winters ebenfalls gerade gestartet: die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Bis zum 22. Februar gibt es Wintersport ohne Grenzen. ZDF und ARD übertragen live und auf Abruf - jeweils mit rund 700 Stunden.

Um Ziele geht es auch in dieser Serie, und es wird dramatisch und emotional:

Requiem for Selina (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

An ihrem 17. Geburtstag erschafft die Norwegerin Selina ihr Alter Ego Celina Isabelle. Es sind wilde Zeiten - nicht nur für die Teenagerin mit all den Problemen der Selbstfindung. Wir sind im Jahr 2005, und das Internet pulverisiert Stück für Stück das bisherige analoge Leben der Menschheit. Selina wird also zur Beauty-Bloggerin Celina Isabelle - und sie hat Erfolg! Das ist, rückblickend betrachtet ein großes Unglück für sie…

Die Drama-Serie nimmt uns mit auf eine Jagd nach Likes mit so manchem Irrweg; inspiriert von der Geschichte von Norwegens erster Beauty-Bloggerin. Ein Trip - das darf man sicherlich verraten -, der letztendlich nicht nach Dubai geht.

Requiem for Selina ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Selina gilt als Außenseiterin. In ihrem Blog erfindet sie eine Kunstfigur, die plötzlich Aufmerksamkeit erzeugt. Doch bald verbreiten sich Gerüchte und das Mobbing an ihrer Schule nimmt zu. 28.01.2026 | 1:05 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Februar:

Neo Social Club (Comedy-Show, ZDF-Streaming-Portal)

Comedienne Laura Larsson lädt ein zu einer Quizshow mit wildem Punktesystem, die von der Stand-up-Pointe lebt und sich um alle möglichen Spielarten der Social-Media-Erscheinungen dreht. Der Hauptpreis macht Spaß und ist irrelevant. Wären wir bei "Was bin ich?", könnten alle Teilnehmer völlig zu Recht antworten: lustig!

Neo Social Club läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Willkommen im "Neo Social Club"! In der ersten Ausgabe sammelt Laura Larsson mit Nilam Farooq, Simon Pearce und Ana Lucía Date-Ideen mit "F" und schickt ihre Gäste in die Hashtag-Hölle. 04.02.2026 | 29:53 min

Star Trek: Starfleet Academy (Science-Fiction-Serie, Paramount+)

Unendliche Weiten… und wir schreiben das 32. Jahrhundert. Im Zentrum dieses neuen Star-Trek-Erzählstrangs steht die Ausbildung der Sternenflotten-Kadetten auf der USS Athena. Highschool-Vibes treffen auf Warp-Antrieb. Sehr unterhaltsamer Ansatz!

Star Trek: Starfleet Academy läuft bei Paramount+ (und Folge 1 bei Amazon Prime Video).

Die Notärztin (Drama-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Notärztin Nina geht in die nächste Runde ihrer Arbeit in Mannheim. Und gleich zum Staffelstart wartet nicht nur ein Einsatz auf Leben und Tod - Nina lernt auch noch den sehr sympathischen Ersthelfer Philipp kennen. Ob das was wird?

Die Notärztin: ab 17. Februar in der ARD-Mediathek.

The Lincoln Lawyer (Krimi-Serie, Staffel 4, Netflix)

Anwalt Mickey Haller steht zur Abwechslung mal selbst im Zentrum der Ermittlungen und unter Tatverdacht: Wer hat den Mann, der zum Ende der dritten Staffel tot im Kofferraum seines Wagens lag, wirklich ermordet? Freuen wir uns auf zehn Folgen mit vielen Überraschungen im bewährt fesselnden Michael-Connelly-Stil.

The Lincoln Lawyer läuft bei Netflix.

Oderbruch (Mystery-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Vampire im Oderbruch - aber das war noch nicht alles! Zwei Jahre nach dem Beginn der ersten Staffel wollen die Vampir-Geschwister Maggie und Kai das mörderische Treiben ihrer Artgenossen nun final beenden. Der gefährliche Weg zu ihrem Ziel führt sie quer durch Europa.

Oderbruch startet am 20. Februar in der ARD-Mediathek.

Mordufer (Krimi-Reihe, ZDF-Streaming-Portal)

Kriminalkommissarin Doro kehrt nach 15 Jahren Pause zurück zum Dienst und trifft auf ihre frischgebackene (und deutlich jüngere) neue Chefin Chiara. Ein erster Tag für beide - und gleich auch ein erster Mordfall. Eine gute Gelegenheit für dieses neue Bodensee-Ermittlerduo herauszufinden, was es gemeinsam erreichen kann.

Mordufer startet am 27. Februar. im ZDF-Streaming-Portal.

Weitere Streaming-Highlights im Februar

Highlights im Februar im ZDF-Streaming-Portal The Kollective (Thriller-Serie): gerade gestartet

Was macht Familie mit uns? (Terra Xplore-Reihe): gerade gestartet

USA extrem: Daytona Beach - Biker, Models und Exzesse (Reportage): ab 10.2.

Make me beautiful (Doku-Reihe): ab 13.2.

Young Sex - Wie liebt die Gen Z? (37 Grad-Reihe): ab 14.2.

besseresser: Die Tricks im DB-Bordrestaurant (Reportage): ab 17.2.

Der Garmisch Krimi - Wolfsmord (Krimi): ab 21.2.

Die gefährlichsten Firmen der Welt (zweiteilige Reportage): ab 23.2.

Schnee von gestern (Landkrimi): ab 25.2.

How to kill your Sister (Drama-Serie): ab 27.2. Highlights im Februar in der ARD-Mediathek Raus aufs Land (Doku-Serie, Staffel 6): gerade gestartet

Nachtstreife (Doku-Serie, Staffel 6): gerade gestartet

Mein Körper. Meine Lust - Wie können wir unsere Erregung beeinflussen? (Doku): gerade gestartet

100 Jahre auf Koks (Y-History): ab 9.2.

Hot Summer Nights (Drama): ab 13.2.

Die Last der Spiele - mentale Gesundheit und Olympia mit Esther Sedlaczek (Doku): ab 13.2.

Rechte Frauen - Ideologie, Strategien, Netzwerke (team.recherche Reportage): ab 17.2.

Essen als Religion - Vom Zwang, sich gesund zu ernähren (Doku): ab 18.2.

Kinderschauspieler. Der Preis des Erfolgs (Doku): ab 26.2.

Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026 (Live-Show): ab 28.2. Highlights im Februar bei Netflix Bridgerton (Drama-Serie, Staffel 4): gerade gestartet

Die Königin des Schachs (Drama): gerade gestartet

Motorvalley (Action-Serie): ab 10.2.

How To Get To Heaven From Belfast (Drama-Serie): ab 12.2.

Joe’s College Road Trip (Komödie): ab 13.2.

Das Museum der Unschuld (Drama-Serie): ab 13.2.

Reality Check: Inside America’s Top Model (Doku-Serie): ab 16.2.

The Night Agent (Thriller-Serie, Staffel 3): ab 19.2.

Die schwedische Verbindung (Drama): ab 19.2.

Cortafuego - Umgeben von Feuer (Thriller): ab 20.2.