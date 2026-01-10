2026 beginnt mit neuen Highlights in den Streaming-Portalen von ZDF, ARD und Co.. Hier kommt unser Blick auf den Januar.

Eine neue Staffel der ZDF-Erfolgsserie "Ku'damm", ein Krypto-Betrug in Milliardenhöhe und ein Serien-Klassiker, der in den 90ern für viel Furore sorgte - all das gibt es in unseren Streamingtipps. 09.01.2026 | 6:06 min

Wir lassen uns ja gerne auch mal überraschen - gerade im Entertainment-Bereich. Dass eine (nur) vierteilige britische Serie aber das Jahr 2025 bei Netflix dominiert hat, kam dann doch unerwartet: Das Drama "Adolescence" lag mit rund 150 Millionen Views weltweit klar an der Spitze. Erfolgreich bei Amazon Prime Video auch eine deutsche Produktion mit vielen ersten Plätzen international: die zweite Staffel Maxton Hall.

Der 15-jährige Owen Cooper wurde jüngster männlicher Preisträger in der Geschichte der Emmys - als bester Nebendarsteller in "Adolescence". 15.09.2025 | 0:23 min

Und im ZDF-Streaming-Portal? Da spielen Emotionen die Hauptrolle. Mit mehr als 5,3 Millionen Views lag "Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt" aus der Herzkino-Reihe an der Spitze - und Der Bergdoktor kann sogar fünf Platzierungen unter den Top Ten des Jahres 2025 vorweisen.

Was waren 2025 die erfolgreichsten Titel im ZDF und bei Netflix, Amazon und Co.? Streaming-Experte Patrick Lipke blickt auf das Jahr zurück. 29.12.2025 | 3:20 min

Um Emotionen ganz anderer Art geht es in dieser Serie:

Take the Money and Run (True-Crime-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Eigentlich müssten bei allzu verlockenden Renditenchancen doch immer alle Alarmglocken schrillen. Und dennoch funktionieren Betrügereien im Bereich der Geldanlage wieder und wieder - und je größer, desto besser. "Gier frisst Hirn" ist einfach eine Konstante. Und wenn ein Produkt dann auch noch professionell und schmackhaft verpackt ist, dann entstehen ikonische Geschichten wie die vom OneCoin. "Take the Money and Run" erzählt die Story von Ruja Ignatova, deren vermeintliche Kryptowährung ab 2014 Anleger weltweit in den Bann gezogen hat. Eine bis heute nicht geschlossene Akte - und ein Stoff mit verdammt hoher Unterhaltungs-Rendite.

Take the Money and Run läuft seit 5. Januar im ZDF-Streaming-Portal.

London, 2016. Wembley tobt wie bei einem Beyoncé-Konzert – nur dass keine Popdiva singt, sondern Dr. Ruja Ignatova über Kryptowährung spricht. 05.01.2026 | 46:18 min

Und hier nun zur Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Januar:

Eine halbe Stunde ist viel Zeit (Comedy, ARD-Mediathek)

Anke Engelke als Hochzeitsplanerin in einem absurd realistisch wirkenden Hochzeits-Albtraum. 30 Minuten vom schönsten Tag im Leben und so ziemlich alle denkbaren Klischees dezent untergebracht. Urkomisch!

Eine halbe Stunde ist viel Zeit läuft in der ARD-Mediathek.

Was geschah kulturell im Jahr 2025? Ausgewählte Highlights aus Musik, Kunst, Literatur, Film, TikTok und vielem mehr. Mit dabei: die deutsche Oscar-Hoffnung "In die Sonne schauen". 22.12.2025 | 9:31 min

Die Frau ohne Gesicht (Krimi, ZDF-Streaming-Portal)

Ingo Thiel und sein Team führt es bei den Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt diesmal nach Venedig. Krimi nach wahren Begebenheiten und mit einem Hauch Brunetti. Ruhig und kompakt erzählt.

Die Frau ohne Gesicht läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Eine entstellte Frauenleiche ohne Gesicht auf einer Landstraße bei Mönchengladbach. Die Spurensuche führt Ingo Thiel und seine Sonderkommission ins kalte Venedig. 31.12.2025 | 88:05 min

Suche mich nicht (Thriller-Serie, Netflix)

Die (fast) erwachsene Tochter ist verschwunden, der Vater verzweifelt auf der Suche nach ihr. Dann wird der Mann, bei dem sich die Tochter vermutlich aufgehalten hat, umgebracht. Wer hat ihn ermordet? Mini-Serie nach Harlan Coben - Hochspannung also garantiert.

Suche mich nicht läuft bei Netflix.

Wie geht es weiter bei den Streaming-Riesen? Der Unterhaltungskonzern Paramount Skydance will den geplanten Kauf von Warner Bros durch Netflix verhindern und hat ein eigenes Übernahmeangebot vorgelegt. 09.12.2025 | 2:46 min

9-1-1: Nashville (Drama-Serie, Disney+)

Dieses Spin-off spielt in Nashville. Südstaaten-Vibes, Sonnenschein - und immer wieder (natürlich) Katastrophen des Alltags, bei denen dramatische Rettungsaktionen erforderlich sind. Beliebt-bewährte Action vor neuer Kulisse.

9-1-1: Nashville läuft bei Disney+.

HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ (Comedy-Krimi-Serie, Staffel 5, ARD-Mediathek)

Morgane (die mit dem Mords-IQ) und Karadec sind nun also nicht nur Kollegen, sondern auch frisch gebackene Eltern. Der kleine Léo ist da! Das hebt ihr - wir kennen es ja - ohnehin an allen Ecken und Enden kompliziertes Leben noch mal auf ein ganz neues Level. Außerdem schläft das Verbrechen bekanntlich nicht. Bleibt also jede Menge für die beiden zu tun. Witzig!

HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ: Seit 9. Januar in der ARD-Mediathek.

Ich - einfach unverbesserlich 4 (Animations-Film, Amazon Prime Video)

Gru, der alte Superschurke, arbeitet nun als Agent für die Anti-Verbrecher-Liga. Und er bekommt es mit einem alten Schulkameraden zu tun, der die Menschheit in Kakerlaken-Hybriden verwandeln will. Klingt nach genau der richtigen Aufgabe für Gru und seine Minions!

Ich - einfach unverbesserlich 4: Ab 19. Januar bei Amazon Prime Video.

Auch ein Kino-Highlight für Groß und Klein: "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen" feierte Premiere in München. ZDF-Reporterin Sophie Burkhardt war dabei und zeigt, warum die Geschichte nichts von ihrem Zauber verloren hat. 01.12.2025 | 2:38 min

The Kollective (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Engagiert und der Wahrheit verpflichtet: Ein europäisches Rechercheteam aus Idealisten nimmt sich einem rätselhaften Flugzeugabsturz in Afrika an. Dabei stoßen die Journalisten auf eine internationale Verschwörung um Rohstoffe. Spannende Story über Wahrheitssuche im Zeitalter von KI und Fake News.

The Kollective startet am 23. Januar im ZDF-Streaming-Portal.

Weitere Streaming-Highlights im Januar