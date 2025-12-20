Wir zählen die letzten Tage des Jahres: In den Streaming-Portalen locken Filme und Serien nicht nur zu den Feiertagen und bieten Unterhaltung und Entspannung.

Die drei Musketiere und die zweite Staffel von Fallout

Auch im Dezember stellt Serien-Experte Patrick Lipke Streaming-Tipps vor. Dieses Mal mit dabei: "Dahlmanns letzte Bescherung", "Oh. What. Fun" und "Miss Sophie – Same Procedure as Every Year". 08.12.2025 | 11:12 min

Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss (des Jahres) - nicht nur für Kinder heißt das: Warten auf die Bescherung. Aber die muss im Film nicht zwingend schön sein: So gar nicht weihnachtlich geht es in "Dahlmanns letzte Bescherung" zu (ZDF-Streaming-Portal). Während des familiären Weihnachtstreffens auf einem Jagdschloss wird der Patron tot aufgefunden. Eine ungeklärte Unternehmensnachfolge und drei Kinder unter Tatverdacht - plötzlich scheint hier niemand mehr sicher zu sein.

Alle Jahre wieder versammelt Unternehmer Alfons Dahlmann die Familie in der verschneiten Villa. Dieses Weihnachten will er seine Nachfolge verkünden. Doch am nächsten Morgen ist er tot. 22.12.2025 | 97:51 min

Um eine Menge Unsicherheiten - allerdings zu einer ganz anderen Zeit - geht es auch bei der folgenden Geschichte:

Die drei Musketiere (Zweiteiler, ZDF-Streaming-Portal)

Der junge D’Artagnan, ein Adliger untersten Ranges, will unbedingt Musketier werden - also ein Elitesoldat des Königs. Auf seinem Weg dorthin trifft er auf die (bereits) berühmten Musketiere Athos, Porthos und Aramis. Ja, die Geschichte um Freundschaft, Affären und Intrigen dürfte hinreichend bekannt sein. Zweimal knapp zwei Stunden Mantel-und-Degen-Abenteuer (und jede Menge Pistolenfeuer) im frischen Gewand. Schlamm und Schatten statt Technicolor-Feuerwerk. Und natürlich echte Männerfreundschaft!

Die drei Musketiere läuft ab 22. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

In Paris trifft D'Artagnan auf Athos, Porthos und Aramis – die berühmten Musketiere. Gemeinsam entdecken sie eine gefährliche Verschwörung, die das Königshaus bedroht. 04.12.2025 | 2:15 min

Und hier nun zur Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale zum Jahresende:

Wake Up Dead Man - A Knives Out Mystery 3 (Krimi-Komödie, Netflix)

Benoit Blanc ist zurück, und der Meisterdetektiv steht vor einem mysteriösen Mord an einem Priester, den er möglicherweise nicht lösen kann. Sind höhere Mächte im Spiel? Uns bleiben fast zweieinhalb köstliche Stunden, um die Spurensuche mit all ihren Irrungen und Wirrungen zu verfolgen. Und um schließlich von einem fantastischen Tom-Waits-Song geschüttelt zu werden. Was für ein Schlussakkord!

Wake Up Dead Man - A Knives Out Mytery 3 läuft bei Netflix.

Das Märchen vom Schwanensee (Märchenfilm, ARD-Mediathek)

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Märchen? Dieses hier greift Tschaikowskys Schwanensee-Stoff auf und erzählt die Geschichte des Prinzen Friedrich und seiner Liebe zu Odette, dem verzauberten Mädchen. Träumen erlaubt!

Das Märchen vom Schwanensee läuft in der ARD-Mediathek.

Fallout (Science-Fiction-Serie, Staffel 2, Amazon Prime Video)

Die Lüge um die nukleare Apokalypse ist aufgedeckt - und nun machen sich Lucy (das Mädchen aus der Bunkeranlage Vault 33) und der Ghul auf nach New Vegas. Ihr Ziel: Lucys Bösewicht-Vater Hank aufspüren. Gnadenlos überzeichneter Dystopie-Spaß mit ganz viel Bumms.

Fallout läuft bei Amazon Prime Video.

The Tower (Krimi-Serie, arte-Mediathek)

Die Londoner Sonderermittlerin Sarah Collins (Emma Whelan, Asha Graufreud aus "Game of Thrones") bleibt auch bei kniffligen Fällen dran - und erst recht dann, wenn sie auf Widerstand aus den eigenen Reihen stößt. Zwei packende Staffeln (je drei und vier Teile) für den Feiertags-Ausklang.

The Tower läuft in der arte-Mediathek.

Sketch History (Comedy-Serie, Staffel 4, ZDF-Streaming-Portal)

Haben wir die Relativitätstheorie in Wirklichkeit zwei Klempnern zu verdanken? Das ist doch absurd! Genau so tickt Sketch History. Zack, zack, ein Brüller jagt den nächsten im Sekundentakt - und das zehn Folgen lang. Bauch festhalten!

Sketch History: ab 21. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

Inspector Lynley & Sergeant Havers (Krimi-Reihe, ARD-Mediathek)

Nach der Erfolgsserie der BBC von 2001 kommen nun neue Gesichter für das ungleiche Ermittlerteam Lynley und Havers. Erneut von der BBC und natürlich very british. Vier in sich abgeschlossene Folgen nach Elizabeth George - und immer wieder dieser wundervolle Oldtimer von Lynley …

Inspector Lynley & Sergeant Havers: ab 22. Dezember in der ARD-Mediathek

Nicht nachmachen! (Wissenschafts-Comedy, Staffel 3, ZDF-Streaming-Portal)

Viele Zimmer, Küche, Bumm! Zwölf Jahre war Pause, jetzt kommt endlich Staffel drei der gnadenlosen Ballerei. Mai Thi Nguyen-Kim, Lutz van der Horst und Fabian Köster toben sich in einem Lost Place nach Herzenslust aus - streng wissenschaftlich natürlich.

Nicht nachmachen!: ab 30. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

