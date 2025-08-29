Clooney sorgt bei Filmfestspielen in Venedig für Verwirrung

Filmfestspiele :Clooney sorgt in Venedig für Gesprächsstoff
George Clooney hat auf den Filmfestspielen in Venedig für Gesprächsstoff gesorgt: Zunächst fehlte er auf der Pressekonferenz zu seinem Film, war später aber auf dem roten Teppich.
Eine Nebenhöhlenentzündung macht George Clooney zu schaffen - doch trotz Krankheit hat sich der 64-Jährige am Abend auf dem roten Teppich bei den Festspielen in Venedig gezeigt. Mit seiner Frau Amal schritt er händchenhaltend an kreischenden Fans vorbei, gab zahlreiche Autogramme und machte Selfies.
Zuvor hatte Clooney krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz zu seinem Film "Jay Kelly" teilgenommen. Sein Management teilte auf dpa-Anfrage mit
"Wie fühlen Sie sich?", fragte Festivaldirektor Alberto Barbera Clooney auf dem Teppich. "Krank", antwortete dieser. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, mit strahlendem Lächeln mit Fotografen, Fans und seinen Schauspielkollegen zu interagieren. Adam Sandler und Laura Dern spielen in dem Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach weitere Hauptrollen.
Clooney "am Boden zerstört"
"Auch Filmstars werden krank", hatte Sandler am Nachmittag gesagt. Clooney sei "am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann", sagte Dern auf der Pressekonferenz.Der US-Amerikaner war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe.
Regisseur Noah Baumbach erzählt in "Jay Kelly" von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. In einer Nebenrolle ist der deutsche Schauspiel-Star Lars Eidinger zu sehen.
Eröffnet wurde die 82. Auflage des Festivals in Italien vom neuen Film des Regisseurs Paolo Sorrentino. 21 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Löwen.
