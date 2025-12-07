  3. Merkliste
Thomas Gottschalk hört auf - seine Karriere in Bildern

Letzter Auftritt bei RTL:Gottschalk hört auf - seine Karriere in Bildern

Die Show-Legende zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. In unserer Bildergalerie können Sie nochmal die Karriere des ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderators miterleben.

Thomas Gottschalk bei der Internationalen Funkausstellung 1979
Anke Engelke und Thomas Gottschalk 1980 beim "Tag der Kinder" im ZDF
Thomas Gottschalk 1981 in der ZDF-Sendung "Telespiele"
Thomas Gottschalk 1982 in der Sendung "Na sowas" im ZDF
Thomas Gottschalk 1982 mit Volker Hauff, Frank Elstner und Senta Berger bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk und Mike Krüger 1983 beim Dreh des Films "Die Supernasen"
Thomas Gottschalk und Frank Elstner 1986 bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk 1986 bei seiner ersten "Wetten, dass..?"-Sendung als Moderator
Thomas Gottschalk und Günther Jauch bei der "Internationalen Funkaustellung" 1991
Wolfgang Lippert und Thomas Gottschalk 1991 bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk und Roger Moore 1994 bei "Wetten, dass..?"
Michail Gorbatschow, Thomas Gottschalk und Arnold Schwarzenegger 1996 bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk 1999 bei der Generalprobe zu "Wetten, dass..?" aus Palma de Mallorca
Thomas Gottschalk in verschiedenen Outfits bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk in Senf getunkt, 2008 bei "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalks Abschied von "Wetten, dass..?"
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk eröffnet die Jubiläumsshow von "Wetten, dass..?"
Gottschalk auf Baggerschaufel, dort steht "Danke Thomas"
Thomas Gottschalk auf dem Roten Teppisch beim Bambi in München.
