Als Michael Jackson im ZDF Fernsehgeschichte schrieb

Legendärer Besuch bei "Wetten, dass..?":Als Michael Jackson Fernsehgeschichte schrieb
Kreischen, Ekstase - und eine große Inszenierung: Vor 30 Jahren lieferte der "King of Pop" bei "Wetten, dass..?" einen historischen Auftritt.
"Viele hatten gewettet, er kommt nicht. Ich kann Ihnen sagen, er ist da!" - mit diesen Worten steigerte Moderator Thomas Gottschalk gleich zu Beginn der Show die Spannung. Auf den Rängen der Duisburger Rhein-Ruhr-Halle warten 1.500 Gäste, noch mehr Fans draußen vor der Tür. Und vor den Fernsehgeräten fiebern rund 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dem Weltstar Michael Jackson entegegen.
Weltstar Michael Jackson - Gesprächsthema Nummer eins in Deutschland
"Wetten, dass..?" am 4. November 1995 sollte eine Sternstunde der Samstagabendunterhaltung werden. Die Sendung war seit Tagen das Medien- und Gesprächsthema Nummer eins in Deutschland.
Um 21.20 Uhr kam Jackson dann das erste Mal auf die Bühne und spulte zunächst eine Choreografie ab zur "Dangerous"-Version seines damals neuen Albums "History".
Weltpremiere des "Earth Song"
Doch vor allem sein zweiter Auftritt innerhalb der Samstagabendshow, bei dem sich der Superstar zu verausgaben schien, brannte sich ins kollektive TV-Gedächtnis ein.
Der Auftritt begann gegen 21.45 Uhr, Jackson riss sich beim "Earth Song" sein Shirt unter dem weißen Hemd auf und sprang auf einen Hubwagen, der ihn hoch in die Halle hob. Windmaschine und Kunstnebel ließen das Spektakel überirdisch erscheinen.
Außerirdischer Auftritt in Duisburg
Der Auftakt des Songs hatte inszenatorisch etwas von einem Außerirdischen: Eine Weltkugel schwebte per Computeranimation ins TV-Bild, Jackson erschien erst so im Bild, als sei er gar nicht in der Halle in Duisburg. Großes Kreischen. Und dann war er leibhaftig da, sang die pathetische Hymne samt Gospelchor.
"Als sich der tanzende Sänger sein T-Shirt zerreißt und sich mit entblößtem Oberkörper auf einer Hebebühne in akrobatischen Posen zeigt, sind viele kurz vorm Ausflippen", beschrieb die Deutsche Presseagentur (dpa) am Folgetag die ZDF-Show. Das Interview nach dem Auftritt fiel dürftig aus. Eigentlich sagte Michael Jackson nur:
Die nächste Frage des ZDF-Moderators Gottschalk: "Do you like it in Germany?" - Jacksons Antwort: "I love it!" Und der Weltstar verschwand.
Gottschalk - damals 45 Jahre alt - versuchte wieder Ruhe in die Rhein-Ruhr-Halle zu bekommen, mit einem Satz, der in heutigen Streamingzeiten überholt scheint:
Andrew Lloyd Webber und Gerhard Schröder zu Gast
In der Sendung, die in die Fernsehgeschichte einging, gab es neben dem "King of Pop" auch noch andere Gäste. Zu denen gehörten etwa der Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber sowie Gerhard Schröder mit seiner damaligen Frau Hillu.
"Ich bin genauso aufgeregt wie die meisten hier", sagte Schröder, damals Ministerpräsident von Niedersachsen, der drei Jahre später Bundeskanzler wurde, noch vor dem Auftritt von Michael Jackson.
2.000 Jugendliche vor der Halle
Gut 2.000 Jugendliche trotzten der eisigen Kälte vor der Halle, schätzte die dpa. Die Fans tobten und fieberten der zweiten Nummer entgegen. Viele hatten versucht, auf dem Schwarzmarkt für Preise bis zu 400 Mark Karten für die ausverkaufte Show zu ergattern. Eine Großleinwand übertrug das Geschehen nach draußen:
Das Warten wurde belohnt: Mit der Weltpremiere des "Earth Song" sprengte Michael Jackson fast die "Wetten, dass..?"-Show - und schrieb Fernsehgeschichte.
