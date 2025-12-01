Gottschalk hat Krebs: Was das Epitheloides Angiosarkom bewirkt

TV-Moderator Thomas Gottschalk leidet an einer Krebsform, die häufig erst spät erkannt wird. Epitheloide Angiosarkome sind selten, bösartig - und wachsen meist schnell.

Viel wurde nach seinen jüngsten Auftritten über den Zustand der TV-Legende gerätselt. Nun hat Thomas Gottschalk öffentlich gemacht, wie es um ihn steht: Er hat Krebs. 01.12.2025 | 2:36 min

Die öffentlich gemachte Krebserkrankung von Thomas Gottschalk lenkt den Blick auf eine sehr seltene Tumorart: das epitheloide Angiosarkom. Dabei handelt es sich um einen bösartigen, rasch wachsenden Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt, die die Blutgefäße auskleiden.

Angiosarkome können überall im Körper auftreten. Die epitheloide Variante gilt als besondere Form, sie tritt überwiegend bei Männern auf und betrifft vor allem die tiefen Weichteile.

Angiosarkome werden oft erst spät erkannt

Wenn der Tumor so wächst, dass er sich um Blutgefäße legt und diese verengt oder verschließt - was besonders bei epitheloiden Angiosarkomen vorkommt - kann es im fortgeschrittenen Stadium zu schweren und schwer behandelbaren Durchblutungsschmerzen (Ischämieschmerzen) kommen.

Angiosarkome machen oft lange Zeit keine Beschwerden und werden daher vielfach erst spät erkannt - was mit ein Grund für die schlechte Prognose bei dieser Krebsart ist.

Gemeinsam mit seiner Frau spricht er in einem Interview über seine Erkrankung. Die Diagnose: Epitheloides Angiosarkom, ein bösartiger Tumor. 01.12.2025 | 1:17 min

Therapie der ersten Wahl ist die Entfernung des Tumors, gefolgt von Strahlen- und teils Chemotherapie. Die Überlebensprognose ist oft ungünstig. Rezidive - also das Wiederauftreten von Krebszellen nach Phasen der Besserung - und Metastasen sind eher die Regel als die Ausnahme. Liegt bereits eine Metastasierung vor, liegt die Zwei-Jahres-Überlebensrate nach Angaben der Deutschen Sarkom-Stiftung nur noch bei 13 Prozent.

Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich

Am Sonntagabend machte Thomas Gottschalk seine Erkrankung öffentlich. Nach seinen heftig diskutierten Auftritten bei der Bambi-Gala und der Romy-Verleihung sagte der 75-Jährige in einem "Bild"-Interview:

Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs. „ Thomas Gottschalk

Und weiter: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."

Gottschalks Frau Karina hatte der "Bild" gesagt, ihr Mann habe vor knapp vier Monaten eine erste, siebenstündige OP gehabt, bei der Teile von Harnleiter und Blase entfernt wurden. Später sei eine weitere, sechsstündige OP nötig gewesen, bei der Weichgewebe hin zum Becken entfernt worden sei. Dem seien 33 Einzelbestrahlungen gefolgt.

"Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv", wurde Thomas Gottschalk zitiert. Seine Frau sagte: "Ich darf den Gedanken gar nicht zulassen, wie schlecht die Heilungschancen bei dieser Krebsform sind. Sonst würde ich verrückt werden."

Quelle: dpa